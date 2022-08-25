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Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 26 сер, 2022 14:48
sequence написав: airmax78 написав:
..В договоре аренды должна быть арбитражная оговорка:
Если не ошибаюсь, в товарно-денежных договорах допустимы привязки к инфляции держстата, ну и мелкая (макс 0,5% в день?) пеня за просрочку платежа. В сфере услуг тоже. Чтобы арбитражная оговорка имела силу, следует указать сторону, которая будет башлять за услуги суда в Лондоне )))
В отношениях АРЕНДОДАТЕЛЬ-арендатор - возможно все. Арендаторов я бы заставлял подписывать договор всех членов семьи, создавая для них солидарную ответственность. Однозначно забирать загранпаспорта.
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Додано: П'ят 26 сер, 2022 15:26
airmax78 написав:
Арендаторов я бы заставлял подписывать договор всех членов семьи, создавая для них солидарную ответственность. Однозначно забирать загранпаспорта.
Стаття 201 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Незаконне вилучення паспортів і прийняття їх у заставу
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Додано: П'ят 26 сер, 2022 15:41
UA написав: fox767676 написав:
Новострои часто полупустые стоят, причем с закрытыми вентилями на отоплении зимой. И да, централизованная горячая вода - после заселения большинства жильцов, не скажу какой точно %. Те кто надеялся что все будет скоро и не поставили бойлер, ии маленький - в большом обломе и фрустрации
Какой нормальный человек станет жить в только сданном новстрое?
Новострой только лет через 5 становится пригодным для жизни.
Перфораторы, строительный мусор по этажам, не все лифты работают, терки среди соседей...
согласен полностью, проблемы с лифтами, загаженные строителями, или постоянно ломающиеся от перегрузов, то что строители пытаются по-максимуму мешками загрузить, никакие предупреждения не помогают. Строительный мусор по полам, гадкая строительная пыль, которая будет въедаться в обувь и дышать нею, отсутствие уборки, буквально даже вывоза мусора может не быть. Перебои с электроэнергией и водой из-за временных схем подключения, а худшее вам будут 3 перфоратора одновременно сверлить и стучать молотками с 8 до 23 по субботам и воскресеньям, и будете каждый день выискивать квартиру которая это делает. Новострою нужно 1-2 года отстояться, чтоб большая часть квартир поделала ремонты и решились коммунальные проблемы. Чтоб я снял квартиру спустя полгода после сдачи в новострое - ни за какие деньги для спокойной жизни, а тем более для семьи.
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kuzmich
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Додано: П'ят 26 сер, 2022 15:46
airmax78 написав:
"Орендна плата встановлюється в розмірі 30 доларів США за один квадратний метр загальної площі квартири на місяць. Оплата здійснюється в доларах США
, готівкою, не пошкодженими купюрами, не пізніше першого робочого дня місяця, за який здійснюється оплата."
Після цього за договором можна більше не платити, оскільки єдиним платіжним інструментом в Україні є гривня. І нехай флетлорд іде в ... Лондонський арбітраж
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Додано: П'ят 26 сер, 2022 16:09
airmax78 написав: sequence написав: airmax78 написав:
..В договоре аренды должна быть арбитражная оговорка:
Если не ошибаюсь, в товарно-денежных договорах допустимы привязки к инфляции держстата, ну и мелкая (макс 0,5% в день?) пеня за просрочку платежа. В сфере услуг тоже. Чтобы арбитражная оговорка имела силу, следует указать сторону, которая будет башлять за услуги суда в Лондоне )))
В отношениях АРЕНДОДАТЕЛЬ-арендатор - возможно все. Арендаторов я бы заставлял подписывать договор
всех членов семьи, создавая для них солидарную ответственность. Однозначно забирать загранпаспорта.
Я так понимаю скреплять договор нужно теперь кровью?
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BIGor
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Додано: П'ят 26 сер, 2022 17:12
BIGor написав: airmax78 написав: sequence написав:
Если не ошибаюсь, в товарно-денежных договорах допустимы привязки к инфляции держстата, ну и мелкая (макс 0,5% в день?) пеня за просрочку платежа. В сфере услуг тоже. Чтобы арбитражная оговорка имела силу, следует указать сторону, которая будет башлять за услуги суда в Лондоне )))
В отношениях АРЕНДОДАТЕЛЬ-арендатор - возможно все. Арендаторов я бы заставлял подписывать договор
всех членов семьи, создавая для них солидарную ответственность. Однозначно забирать загранпаспорта.
Я так понимаю скреплять договор нужно теперь кровью?
Аренда квартиры - серьезнейшее гражданско-правовое отношение. Первый шаг на пути к ипотеке. Поэтому надо арендатора воспитывать в атмосфере строгости и дисциплины. А то потом из таких арендаторов-распи$дяев вырастают неплательщики по ипотеке, создающие проблемы банкам.
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Додано: П'ят 26 сер, 2022 17:15
sequence написав: airmax78 написав:
..
"Орендна плата встановлюється в розмірі 30 доларів США за один квадратний метр загальної площі квартири на місяць. Оплата здійснюється в доларах США, готівкою, не пошкодженими купюрами, не пізніше першого робочого дня місяця, за який здійснюється оплата."
ИМХО, мой юрист с какахами в суде смешает такие формулировки, да и вообще любые, где валюта не гривна. Между резидентами страны оплата только в гривнах. Идите за баксы в магазин молочко купите, попросите сдачу еще центами.
У нас в кредитных договорах тоже есть страшилка: "если курс убежит, то кратно пересчитаем, даже не надейтесь". Ни разу не пользовались, ни в 2008, ни 2015, ни 2022. Бесперспективно. Юристы говорят, что любой первокурсник выиграет дело.
PS Интересно, какими глазами на вас посмотрит арендодатель в Вене, когда вы ему предложите договор в долларах заключить.
Вообще, не понимаю такую нелюбовь к нацвалюте. Как то странно получается - в этом месте Родину люблю, а в этом не очень
Оплата должна быть в грн. Договор - в любой валюте
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Додано: П'ят 26 сер, 2022 17:36
BIGor написав:
Я так понимаю скреплять договор нужно теперь кровью?
Достаточно одного родственника в заложники.
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alex_dvornichenko
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Додано: П'ят 26 сер, 2022 17:53
alex_dvornichenko написав: BIGor написав:
Я так понимаю скреплять договор нужно теперь кровью?
Достаточно одного родственника в заложники.
Это была общепринятая практика обеспечения обязательств в средневековье. И это работало.
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Додано: П'ят 26 сер, 2022 18:16
kuzmich написав: UA написав: fox767676 написав:
Новострои часто полупустые стоят, причем с закрытыми вентилями на отоплении зимой. И да, централизованная горячая вода - после заселения большинства жильцов, не скажу какой точно %. Те кто надеялся что все будет скоро и не поставили бойлер, ии маленький - в большом обломе и фрустрации
Какой нормальный человек станет жить в только сданном новстрое?
Новострой только лет через 5 становится пригодным для жизни.
Перфораторы, строительный мусор по этажам, не все лифты работают, терки среди соседей...
согласен полностью, проблемы с лифтами, загаженные строителями, или постоянно ломающиеся от перегрузов, то что строители пытаются по-максимуму мешками загрузить, никакие предупреждения не помогают. Строительный мусор по полам, гадкая строительная пыль, которая будет въедаться в обувь и дышать нею, отсутствие уборки, буквально даже вывоза мусора может не быть. Перебои с электроэнергией и водой из-за временных схем подключения, а худшее вам будут 3 перфоратора одновременно сверлить и стучать молотками с 8 до 23 по субботам и воскресеньям, и будете каждый день выискивать квартиру которая это делает. Новострою нужно 1-2 года отстояться, чтоб большая часть квартир поделала ремонты и решились коммунальные проблемы. Чтоб я снял квартиру спустя полгода после сдачи в новострое - ни за какие деньги для спокойной жизни, а тем более для семьи.
В новостроях старше 5 -7 лет, ремонты уже не самые трендовые, да и модные МОПы не самые модные. За возможность повыпендриватся перед друзьями - коллегами, некоторые арендаторы готовы жертвовать и деньгами и жизнью в неудобном районе вроде ПОХа и собственным здоровьем.
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UA
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