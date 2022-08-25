чет еврейчика закордоном контретно понесло ((((
жаль мужчинку з попой джинс 38 размера )))
слухай, устал от засилья баб в Вене - ЗСУ тебя ждет
приятные небритые парни скрасят твое свободное время и кацапье можна помочить тришки.
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Додано: П'ят 26 сер, 2022 19:49
чет еврейчика закордоном контретно понесло ((((
жаль мужчинку з попой джинс 38 размера )))
слухай, устал от засилья баб в Вене - ЗСУ тебя ждет
приятные небритые парни скрасят твое свободное время и кацапье можна помочить тришки.
Додано: П'ят 26 сер, 2022 21:13
Яростного Сомика ни с кем не спутаешь.
Додано: П'ят 26 сер, 2022 21:17
Много новых читателей на ветке + нервы. Сарказм больше никто не понимает кроме Фейслеса.
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