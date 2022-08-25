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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2298229923002301
Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 19:49

  kuzmich написав:
  airmax78 написав:Арендаторов я бы заставлял подписывать договор всех членов семьи, создавая для них солидарную ответственность. Однозначно забирать загранпаспорта.


Стаття 201 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Незаконне вилучення паспортів і прийняття їх у заставу

чет еврейчика закордоном контретно понесло ((((

жаль мужчинку з попой джинс 38 размера )))

слухай, устал от засилья баб в Вене - ЗСУ тебя ждет :mrgreen:

приятные небритые парни скрасят твое свободное время и кацапье можна помочить тришки.
privet_vam
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 21:13

  privet_vam написав:
  kuzmich написав:
  airmax78 написав:Арендаторов я бы заставлял подписывать договор всех членов семьи, создавая для них солидарную ответственность. Однозначно забирать загранпаспорта.


Стаття 201 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Незаконне вилучення паспортів і прийняття їх у заставу

чет еврейчика закордоном контретно понесло ((((

жаль мужчинку з попой джинс 38 размера )))

слухай, устал от засилья баб в Вене - ЗСУ тебя ждет :mrgreen:

приятные небритые парни скрасят твое свободное время и кацапье можна помочить тришки.

Яростного Сомика ни с кем не спутаешь.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 21:17

  kuzmich написав:
  airmax78 написав:Арендаторов я бы заставлял подписывать договор всех членов семьи, создавая для них солидарную ответственность. Однозначно забирать загранпаспорта.


Стаття 201 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Незаконне вилучення паспортів і прийняття їх у заставу

Много новых читателей на ветке + нервы. Сарказм больше никто не понимает кроме Фейслеса.
airmax78
 
Повідомлень: 40858
З нами з: 25.10.12
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  #<1 ... 2298229923002301
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