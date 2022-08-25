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житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2298229923002301
Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 19:49

  kuzmich написав:
  airmax78 написав:Арендаторов я бы заставлял подписывать договор всех членов семьи, создавая для них солидарную ответственность. Однозначно забирать загранпаспорта.


Стаття 201 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Незаконне вилучення паспортів і прийняття їх у заставу

чет еврейчика закордоном контретно понесло ((((

жаль мужчинку з попой джинс 38 размера )))

слухай, устал от засилья баб в Вене - ЗСУ тебя ждет :mrgreen:

приятные небритые парни скрасят твое свободное время и кацапье можна помочить тришки.
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Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 21:13

  privet_vam написав:
  kuzmich написав:
  airmax78 написав:Арендаторов я бы заставлял подписывать договор всех членов семьи, создавая для них солидарную ответственность. Однозначно забирать загранпаспорта.


Стаття 201 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Незаконне вилучення паспортів і прийняття їх у заставу

чет еврейчика закордоном контретно понесло ((((

жаль мужчинку з попой джинс 38 размера )))

слухай, устал от засилья баб в Вене - ЗСУ тебя ждет :mrgreen:

приятные небритые парни скрасят твое свободное время и кацапье можна помочить тришки.

Яростного Сомика ни с кем не спутаешь.
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Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 21:17

  kuzmich написав:
  airmax78 написав:Арендаторов я бы заставлял подписывать договор всех членов семьи, создавая для них солидарную ответственность. Однозначно забирать загранпаспорта.


Стаття 201 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Незаконне вилучення паспортів і прийняття їх у заставу

Много новых читателей на ветке + нервы. Сарказм больше никто не понимает кроме Фейслеса.
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Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 22:02

  kuzmich написав:согласен полностью, проблемы с лифтами, загаженные строителями, или постоянно ломающиеся от перегрузов, то что строители пытаются по-максимуму мешками загрузить, никакие предупреждения не помогают. Строительный мусор по полам, гадкая строительная пыль, которая будет въедаться в обувь и дышать нею, отсутствие уборки, буквально даже вывоза мусора может не быть. Перебои с электроэнергией и водой из-за временных схем подключения, а худшее вам будут 3 перфоратора одновременно сверлить и стучать молотками с 8 до 23 по субботам и воскресеньям, и будете каждый день выискивать квартиру которая это делает. Новострою нужно 1-2 года отстояться, чтоб большая часть квартир поделала ремонты и решились коммунальные проблемы. Чтоб я снял квартиру спустя полгода после сдачи в новострое - ни за какие деньги для спокойной жизни, а тем более для семьи.

Цікавий у Вас досвід...
У мене інший... перші півроку, так коли багато квартир одночасно роблять ремонти, і ніхто, крім інколи будівельників, ще не живе, таке буває, але як тільки 10-15-20% квартир зробили ремонти, то загальними, які виконують ВСІ, без виключення, стають правила, шумні роботи з 9:00 до 19-21:00, вихідні, свята, шумні будівельні роботи заборонено, і це стосується як будівельників, так і господарів.

Лише потрібно на загальних зборах ДОМОВИТИСЯ і перший тиждень-місяць жорстко контролювати виконанання, знайти квартиру в якій робиться ремонт, просто і елементарно.

Окремий вантажний ліфт, просто зашивається тирсоплитами, які знімаються після того як більше 95% зробили ремонт, перевантаження вирішується налаштуваннями ліфту, це коли ліфт вантажопідйомністю в 1000 кг, не їде якщо в ньому більше 500 кг, якщо ліфт пошкоджено, платить власник квартири будівельники якого пошкодили, для розбірок просто треба встановити камери, це коштує недорого.

Мусор вивозиться, за будівельне сміття платить власник окремо, якщо не може сам, платить управляючій компанії, але там тарифи будуть більші.

Прибирання, на поверхах, також на власнику, або домовляється окремо з прибиральницею.

Спочатку, звичайно, є вільнолюди, які пробують порушувати, але дуже скоро здаються, тому що воювати проти всього дому + служби охорони + поліції + управляючої компанії, яка максимально сприяє у цих процесах, стає болюче і правила сприймаються як Закон один для всіх і люди звикають що є такі правила, і, це дуже чудово.
На другий рік вже взагалі всі не уявляють як можна жити по іншому... :lol:

І, наразі, вже дивно чути звук перфоратора у інших будинках на вихідних. :shock:

ЗИ. Але це досвід власника, а не орендаря. :roll:
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Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 23:15

  airmax78 написав:У меня в двушке уже 5 женщин живут, включая жену и дочку. Я с работы стараюсь вернуться когда уже все спят. Всерьез думаю вернуться в Киев - хочу один пожить.


дочке есть 18 лет? :)

ты отдашь ее замуж за меня?
proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 23:18

  airmax78 написав:В договоре аренды должна быть арбитражная оговорка: "вcі суперечки за цим договором вирішуються відповідно до правил арбітражу Лондонського суду з міжнародного арбітражу".

Всем, вспоминающим лондонский арбитраж — сьехали харькорвчане, жили 6человек, три поколения и две собачки. Притянула им все, что необходимо для жизни. Цена была довоенная. За все время ни разу не вошла в дом. Люди не бедные и вполне приличные внешне.
Поехали дальше на Европу....
Даже иностранные студенты не оставляют так обьекты. Перечислять все не буду, сама виновата. Но, то что раньше было просто расходником, вдруг перестало таким быть. Новая кабина, стиралка, краска на перекатать стены и еще десяток мелочей, крепко взбодрило. И это при том, что все еще ввозилось по старому курсу и выцарапывалось из остатков эпика. Скоро аренда будет по цене арматуры в бачке унитаза или душевой стойки. Вспомните мои слова. Соглашусь с УА, мы входим в период, когда обставленных свежих квартир с ремонтом просто не будет.
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Повідомлення Додано: Суб 27 сер, 2022 07:13

  airmax78 написав:Яростного Сомика ни с кем не спутаешь.

Володька умнее Мани memberlist.php?mode=viewprofile&u=95846
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Повідомлення Додано: Суб 27 сер, 2022 07:59

  privet_vam написав:
  kuzmich написав:
  airmax78 написав:Арендаторов я бы заставлял подписывать договор всех членов семьи, создавая для них солидарную ответственность. Однозначно забирать загранпаспорта.


Стаття 201 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Незаконне вилучення паспортів і прийняття їх у заставу

чет еврейчика закордоном контретно понесло ((((

жаль мужчинку з попой джинс 38 размера )))

слухай, устал от засилья баб в Вене - ЗСУ тебя ждет :mrgreen:

приятные небритые парни скрасят твое свободное время и кацапье можна помочить тришки.

Ботня 22 года рождения резвится на форуме вовсю. Теперь вдруг их стал резко волновать еврейский вопрос.
Мало проблем в стране?
Замахался банить уже хамло.
antey1969
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