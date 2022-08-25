Додано: П'ят 26 сер, 2022 22:02

kuzmich написав: согласен полностью, проблемы с лифтами, загаженные строителями, или постоянно ломающиеся от перегрузов, то что строители пытаются по-максимуму мешками загрузить, никакие предупреждения не помогают. Строительный мусор по полам, гадкая строительная пыль, которая будет въедаться в обувь и дышать нею, отсутствие уборки, буквально даже вывоза мусора может не быть. Перебои с электроэнергией и водой из-за временных схем подключения, а худшее вам будут 3 перфоратора одновременно сверлить и стучать молотками с 8 до 23 по субботам и воскресеньям, и будете каждый день выискивать квартиру которая это делает. Новострою нужно 1-2 года отстояться, чтоб большая часть квартир поделала ремонты и решились коммунальные проблемы. Чтоб я снял квартиру спустя полгода после сдачи в новострое - ни за какие деньги для спокойной жизни, а тем более для семьи. согласен полностью, проблемы с лифтами, загаженные строителями, или постоянно ломающиеся от перегрузов, то что строители пытаются по-максимуму мешками загрузить, никакие предупреждения не помогают. Строительный мусор по полам, гадкая строительная пыль, которая будет въедаться в обувь и дышать нею, отсутствие уборки, буквально даже вывоза мусора может не быть. Перебои с электроэнергией и водой из-за временных схем подключения, а худшее вам будут 3 перфоратора одновременно сверлить и стучать молотками с 8 до 23 по субботам и воскресеньям, и будете каждый день выискивать квартиру которая это делает. Новострою нужно 1-2 года отстояться, чтоб большая часть квартир поделала ремонты и решились коммунальные проблемы. Чтоб я снял квартиру спустя полгода после сдачи в новострое - ни за какие деньги для спокойной жизни, а тем более для семьи.

Цікавий у Вас досвід...У мене інший... перші півроку, так коли багато квартир одночасно роблять ремонти, і ніхто, крім інколи будівельників, ще не живе, таке буває, але як тільки 10-15-20% квартир зробили ремонти, то загальними, які виконують ВСІ, без виключення, стають правила, шумні роботи з 9:00 до 19-21:00, вихідні, свята, шумні будівельні роботи заборонено, і це стосується як будівельників, так і господарів.Лише потрібно на загальних зборах ДОМОВИТИСЯ і перший тиждень-місяць жорстко контролювати виконанання, знайти квартиру в якій робиться ремонт, просто і елементарно.Окремий вантажний ліфт, просто зашивається тирсоплитами, які знімаються після того як більше 95% зробили ремонт, перевантаження вирішується налаштуваннями ліфту, це коли ліфт вантажопідйомністю в 1000 кг, не їде якщо в ньому більше 500 кг, якщо ліфт пошкоджено, платить власник квартири будівельники якого пошкодили, для розбірок просто треба встановити камери, це коштує недорого.Мусор вивозиться, за будівельне сміття платить власник окремо, якщо не може сам, платить управляючій компанії, але там тарифи будуть більші.Прибирання, на поверхах, також на власнику, або домовляється окремо з прибиральницею.Спочатку, звичайно, є вільнолюди, які пробують порушувати, але дуже скоро здаються, тому що воювати проти всього дому + служби охорони + поліції + управляючої компанії, яка максимально сприяє у цих процесах, стає болюче і правила сприймаються як Закон один для всіх і люди звикають що є такі правила, і, це дуже чудово.На другий рік вже взагалі всі не уявляють як можна жити по іншому...І, наразі, вже дивно чути звук перфоратора у інших будинках на вихідних.ЗИ. Але це досвід власника, а не орендаря.