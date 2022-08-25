Много новых читателей на ветке + нервы. Сарказм больше никто не понимает кроме Фейслеса.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 26 сер, 2022 21:17
Много новых читателей на ветке + нервы. Сарказм больше никто не понимает кроме Фейслеса.
Додано: П'ят 26 сер, 2022 22:02
Цікавий у Вас досвід...
У мене інший... перші півроку, так коли багато квартир одночасно роблять ремонти, і ніхто, крім інколи будівельників, ще не живе, таке буває, але як тільки 10-15-20% квартир зробили ремонти, то загальними, які виконують ВСІ, без виключення, стають правила, шумні роботи з 9:00 до 19-21:00, вихідні, свята, шумні будівельні роботи заборонено, і це стосується як будівельників, так і господарів.
Лише потрібно на загальних зборах ДОМОВИТИСЯ і перший тиждень-місяць жорстко контролювати виконанання, знайти квартиру в якій робиться ремонт, просто і елементарно.
Окремий вантажний ліфт, просто зашивається тирсоплитами, які знімаються після того як більше 95% зробили ремонт, перевантаження вирішується налаштуваннями ліфту, це коли ліфт вантажопідйомністю в 1000 кг, не їде якщо в ньому більше 500 кг, якщо ліфт пошкоджено, платить власник квартири будівельники якого пошкодили, для розбірок просто треба встановити камери, це коштує недорого.
Мусор вивозиться, за будівельне сміття платить власник окремо, якщо не може сам, платить управляючій компанії, але там тарифи будуть більші.
Прибирання, на поверхах, також на власнику, або домовляється окремо з прибиральницею.
Спочатку, звичайно, є вільнолюди, які пробують порушувати, але дуже скоро здаються, тому що воювати проти всього дому + служби охорони + поліції + управляючої компанії, яка максимально сприяє у цих процесах, стає болюче і правила сприймаються як Закон один для всіх і люди звикають що є такі правила, і, це дуже чудово.
На другий рік вже взагалі всі не уявляють як можна жити по іншому...
І, наразі, вже дивно чути звук перфоратора у інших будинках на вихідних.
ЗИ. Але це досвід власника, а не орендаря.
Додано: П'ят 26 сер, 2022 23:18
Всем, вспоминающим лондонский арбитраж — сьехали харькорвчане, жили 6человек, три поколения и две собачки. Притянула им все, что необходимо для жизни. Цена была довоенная. За все время ни разу не вошла в дом. Люди не бедные и вполне приличные внешне.
Поехали дальше на Европу....
Даже иностранные студенты не оставляют так обьекты. Перечислять все не буду, сама виновата. Но, то что раньше было просто расходником, вдруг перестало таким быть. Новая кабина, стиралка, краска на перекатать стены и еще десяток мелочей, крепко взбодрило. И это при том, что все еще ввозилось по старому курсу и выцарапывалось из остатков эпика. Скоро аренда будет по цене арматуры в бачке унитаза или душевой стойки. Вспомните мои слова. Соглашусь с УА, мы входим в период, когда обставленных свежих квартир с ремонтом просто не будет.
Додано: Суб 27 сер, 2022 11:44
У меня стоят несколько объектов закрытые. Может их можно с боем сдать тысячи за полторы гривен (еще у нас вошло в моду сдавать без залога, так как у людей нет денег сразу и за аренду и за залог), но понимаю, что это того не стоит. Пока зимняя коммуналка не давит, пусть стоят, потом может народ вернется с дач и что-то сдвинется, если включат отопление).
По поводу 6 человек с собакой.
Есть профессиональные арендаторы, которые уже привыкли, что живут в чужом, когда-то остались без залога или получали нагоняй от хозяев. Тут же люди живут как в своем, ни о чем не задумываясь. Как дома, а дома все по-разному живут.
Есть большая разница в нагрузке на квартиру когда человек ходит на работу и приходит домой ночевать, и когда 6 человек маются от безделья с утра до вечера. Тут нагрузка совершенно другая. Так что, если это волонтерство-благотворительность, то нет смысла считать деньги, если это аренда, то нельзя было пускать, или пускать за большие деньги с двойным залогом из которого все вычесть.
Додано: Суб 27 сер, 2022 11:53
у вас же осталась залоговая сумма которая была сконцентрирована по старому курсу
Что не так?
Додано: Суб 27 сер, 2022 11:53
Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
Рынок все отыгрывает. Вначале дорогие хорошие варианты проваливаются сильней, разница минимальная. Через год-два-три после падения цены, начинается сегментация и квартиры с ремонтом начинают сильно расти в цене. Эти год-два-три владельцы квартир с ремонтом будут страдать и терпеть убытки. Что им еще остается? Закрыть? Продать за копейки?
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