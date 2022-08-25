Додано: Суб 27 сер, 2022 11:44

vhata написав: airmax78 написав: В договоре аренды должна быть арбитражная оговорка: "вcі суперечки за цим договором вирішуються відповідно до правил арбітражу Лондонського суду з міжнародного арбітражу". В договоре аренды должна быть арбитражная оговорка: "вcі суперечки за цим договором вирішуються відповідно до правил арбітражу Лондонського суду з міжнародного арбітражу".

Всем, вспоминающим лондонский арбитраж — сьехали харькорвчане, жили 6человек, три поколения и две собачки. Притянула им все, что необходимо для жизни. Цена была довоенная. За все время ни разу не вошла в дом. Люди не бедные и вполне приличные внешне.

Поехали дальше на Европу....

Даже иностранные студенты не оставляют так обьекты. Перечислять все не буду, сама виновата. Но, то что раньше было просто расходником, вдруг перестало таким быть. Новая кабина, стиралка, краска на перекатать стены и еще десяток мелочей, крепко взбодрило. И это при том, что все еще ввозилось по старому курсу и выцарапывалось из остатков эпика. Скоро аренда будет по цене арматуры в бачке унитаза или душевой стойки. Вспомните мои слова. Соглашусь с УА, мы входим в период, когда обставленных свежих квартир с ремонтом просто не будет. Всем, вспоминающим лондонский арбитраж — сьехали харькорвчане, жили 6человек, три поколения и две собачки. Притянула им все, что необходимо для жизни. Цена была довоенная. За все время ни разу не вошла в дом. Люди не бедные и вполне приличные внешне.Поехали дальше на Европу....Даже иностранные студенты не оставляют так обьекты. Перечислять все не буду, сама виновата. Но, то что раньше было просто расходником, вдруг перестало таким быть. Новая кабина, стиралка, краска на перекатать стены и еще десяток мелочей, крепко взбодрило. И это при том, что все еще ввозилось по старому курсу и выцарапывалось из остатков эпика. Скоро аренда будет по цене арматуры в бачке унитаза или душевой стойки. Вспомните мои слова. Соглашусь с УА, мы входим в период, когда обставленных свежих квартир с ремонтом просто не будет.

У меня стоят несколько объектов закрытые. Может их можно с боем сдать тысячи за полторы гривен (еще у нас вошло в моду сдавать без залога, так как у людей нет денег сразу и за аренду и за залог), но понимаю, что это того не стоит. Пока зимняя коммуналка не давит, пусть стоят, потом может народ вернется с дач и что-то сдвинется, если включат отопление).По поводу 6 человек с собакой.Есть профессиональные арендаторы, которые уже привыкли, что живут в чужом, когда-то остались без залога или получали нагоняй от хозяев. Тут же люди живут как в своем, ни о чем не задумываясь. Как дома, а дома все по-разному живут.Есть большая разница в нагрузке на квартиру когда человек ходит на работу и приходит домой ночевать, и когда 6 человек маются от безделья с утра до вечера. Тут нагрузка совершенно другая. Так что, если это волонтерство-благотворительность, то нет смысла считать деньги, если это аренда, то нельзя было пускать, или пускать за большие деньги с двойным залогом из которого все вычесть.