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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2299230023012302
Повідомлення Додано: Суб 27 сер, 2022 21:22

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

Подробности об обязательной эвакуации из Харьковской, Запорожской и Николаевской областей от вице-премьера Украины Ирины Верещук

Речь идет только о некоторых районах, которые утвердят комиссии при ОВА. Планируется эвакуировать больше 500 тысяч человек в центральную и западную часть Украины.

Эвакуация связана не только с боевыми действиями, но и со способностью государства обеспечить нормальный отопительный сезон зимой.

Как результат:

Оренда житла у Києві та Одесі найближчим часом може зрости вже на 10-15%

У ці міста повертаються біженці, що виїжджали за кордон, а також приїжджають сюди і з окупованих територій.

В цей час ринок орендної нерухомості в регіонах країни стабілізувався, ймовірно, навіть незначне зниження ставок буде, проте істотних змін тут поки що не слід очікувати.

❗️А ось на зниження вартості житла на західній частині України можна розраховувати.

До кінця року вартість квартир може знизитись на 20%. В інших областях ціни впадуть ще більше – до 30%.
beee
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Повідомлення Додано: Суб 27 сер, 2022 21:27

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

Я пытаюсь купить квартиру в Кракове или Вроцлаве
Ну они и работают. в 2 уже их нет. субботу и воскресенье - не работают.
ОП не работает, когда люди смотреть готовы.
Кароч неделю пытаемся сконектиться - пока неудачно, как и всё у них - никуда не спешат, бесят
beee
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Повідомлення Додано: Суб 27 сер, 2022 22:17

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

  Олежан написав:у вас же осталась залоговая сумма которая была сконцентрирована по старому курсу
Что не так?

если когда ни будь будете арендодателем поймете)
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Повідомлення Додано: Суб 27 сер, 2022 22:20

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

  vhata написав:И впервые, вместо поддона, сделали поддон из плитки с трапом из нержавейки - бомба, жаль, что раньше не додумались.

странно, ИМХО мастхев решение для душкабины)
только Я делаю "поддон "из 1й плитки подрезая под нужный размер
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