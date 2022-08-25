Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 27 сер, 2022 21:22
Подробности об обязательной эвакуации из Харьковской, Запорожской и Николаевской областей от вице-премьера Украины Ирины Верещук
Речь идет только о некоторых районах, которые утвердят комиссии при ОВА. Планируется эвакуировать больше 500 тысяч человек в центральную и западную часть Украины. Эвакуация связана не только с боевыми действиями, но и со способностью государства обеспечить нормальный отопительный сезон зимой. Как результат: Оренда житла у Києві та Одесі найближчим часом може зрости вже на 10-15% У ці міста повертаються біженці, що виїжджали за кордон, а також приїжджають сюди і з окупованих територій. В цей час ринок орендної нерухомості в регіонах країни стабілізувався, ймовірно, навіть незначне зниження ставок буде, проте істотних змін тут поки що не слід очікувати. ❗️А ось на зниження вартості житла на західній частині України можна розраховувати. До кінця року вартість квартир може знизитись на 20%. В інших областях ціни впадуть ще більше – до 30%.
beee
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Додано: Суб 27 сер, 2022 21:27
Я пытаюсь купить квартиру в Кракове или Вроцлаве
Ну они и работают. в 2 уже их нет. субботу и воскресенье - не работают. ОП не работает, когда люди смотреть готовы. Кароч неделю пытаемся сконектиться - пока неудачно, как и всё у них - никуда не спешат, бесят
beee
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Додано: Суб 27 сер, 2022 22:17
Олежан написав:
у вас же осталась залоговая сумма которая была сконцентрирована по старому курсу
Что не так?
если когда ни будь будете арендодателем поймете)
Прохожий
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Додано: Суб 27 сер, 2022 22:20
vhata написав:
И впервые, вместо поддона, сделали
поддон из плитки с трапом из нержавейки
- бомба, жаль, что раньше не додумались.
странно, ИМХО мастхев решение для душкабины)
только Я делаю "поддон "из 1й плитки подрезая под нужный размер
Прохожий
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Додано: Суб 27 сер, 2022 23:29
Прохожий написав: vhata написав:
И впервые, вместо поддона, сделали
поддон из плитки с трапом из нержавейки
- бомба, жаль, что раньше не додумались.
странно, ИМХО мастхев решение для душкабины)
только Я делаю "поддон "из 1й плитки подрезая под нужный размер
ИМХО можно так делать только когда стояк позволяет не делать подиум. Если не позволяет - надо ставить нормальный поддон из искусственного камня. Подиум из плитки обычно выглядит убого.
airmax78
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Додано: Нед 28 сер, 2022 08:30
airmax78 написав: Прохожий написав: vhata написав:
И впервые, вместо поддона, сделали
поддон из плитки с трапом из нержавейки
- бомба, жаль, что раньше не додумались.
странно, ИМХО мастхев решение для душкабины)
только Я делаю "поддон "из 1й плитки подрезая под нужный размер
ИМХО можно так делать только когда стояк позволяет не делать подиум. Если не позволяет - надо ставить нормальный поддон из искусственного камня. Подиум из плитки обычно выглядит убого.
Я и имел в виду в уровень с полом)
Прохожий
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Додано: Нед 28 сер, 2022 08:53
airmax78 написав:
ИМХО можно так делать только когда стояк позволяет не делать подиум. Если не позволяет - надо ставить нормальный поддон из искусственного камня. Подиум из плитки обычно выглядит убого.
Це рішення для приватного будинка. Зробити це в багатоквартирному - не маю уяви як.
Якщо в санузлі є місце для відкритої душової кабинки, може краще поставити акріловий піддон? Щось наприклад
https://epicentrk.ua/ua/shop/poddon-dus ... 14-sm.html
Що сучасний дизайн говорить про таке рішення?
Vlad442
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