Додано: Суб 27 сер, 2022 21:22

Подробности об обязательной эвакуации из Харьковской, Запорожской и Николаевской областей от вице-премьера Украины Ирины Верещук



Речь идет только о некоторых районах, которые утвердят комиссии при ОВА. Планируется эвакуировать больше 500 тысяч человек в центральную и западную часть Украины.



Эвакуация связана не только с боевыми действиями, но и со способностью государства обеспечить нормальный отопительный сезон зимой.



Как результат:



Оренда житла у Києві та Одесі найближчим часом може зрости вже на 10-15%



У ці міста повертаються біженці, що виїжджали за кордон, а також приїжджають сюди і з окупованих територій.



В цей час ринок орендної нерухомості в регіонах країни стабілізувався, ймовірно, навіть незначне зниження ставок буде, проте істотних змін тут поки що не слід очікувати.



❗️А ось на зниження вартості житла на західній частині України можна розраховувати.



До кінця року вартість квартир може знизитись на 20%. В інших областях ціни впадуть ще більше – до 30%.