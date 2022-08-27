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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2299230023012302
Повідомлення Додано: Суб 27 сер, 2022 21:22

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

Подробности об обязательной эвакуации из Харьковской, Запорожской и Николаевской областей от вице-премьера Украины Ирины Верещук

Речь идет только о некоторых районах, которые утвердят комиссии при ОВА. Планируется эвакуировать больше 500 тысяч человек в центральную и западную часть Украины.

Эвакуация связана не только с боевыми действиями, но и со способностью государства обеспечить нормальный отопительный сезон зимой.

Как результат:

Оренда житла у Києві та Одесі найближчим часом може зрости вже на 10-15%

У ці міста повертаються біженці, що виїжджали за кордон, а також приїжджають сюди і з окупованих територій.

В цей час ринок орендної нерухомості в регіонах країни стабілізувався, ймовірно, навіть незначне зниження ставок буде, проте істотних змін тут поки що не слід очікувати.

❗️А ось на зниження вартості житла на західній частині України можна розраховувати.

До кінця року вартість квартир може знизитись на 20%. В інших областях ціни впадуть ще більше – до 30%.
beee
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Повідомлення Додано: Суб 27 сер, 2022 21:27

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

Я пытаюсь купить квартиру в Кракове или Вроцлаве
Ну они и работают. в 2 уже их нет. субботу и воскресенье - не работают.
ОП не работает, когда люди смотреть готовы.
Кароч неделю пытаемся сконектиться - пока неудачно, как и всё у них - никуда не спешат, бесят
beee
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Повідомлення Додано: Суб 27 сер, 2022 22:17

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

  Олежан написав:у вас же осталась залоговая сумма которая была сконцентрирована по старому курсу
Что не так?

если когда ни будь будете арендодателем поймете)
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Повідомлення Додано: Суб 27 сер, 2022 22:20

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

  vhata написав:И впервые, вместо поддона, сделали поддон из плитки с трапом из нержавейки - бомба, жаль, что раньше не додумались.

странно, ИМХО мастхев решение для душкабины)
только Я делаю "поддон "из 1й плитки подрезая под нужный размер
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Повідомлення Додано: Суб 27 сер, 2022 23:29

  Прохожий написав:
  vhata написав:И впервые, вместо поддона, сделали поддон из плитки с трапом из нержавейки - бомба, жаль, что раньше не додумались.

странно, ИМХО мастхев решение для душкабины)
только Я делаю "поддон "из 1й плитки подрезая под нужный размер

ИМХО можно так делать только когда стояк позволяет не делать подиум. Если не позволяет - надо ставить нормальный поддон из искусственного камня. Подиум из плитки обычно выглядит убого.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 сер, 2022 08:30

  airmax78 написав:
  Прохожий написав:
  vhata написав:И впервые, вместо поддона, сделали поддон из плитки с трапом из нержавейки - бомба, жаль, что раньше не додумались.

странно, ИМХО мастхев решение для душкабины)
только Я делаю "поддон "из 1й плитки подрезая под нужный размер

ИМХО можно так делать только когда стояк позволяет не делать подиум. Если не позволяет - надо ставить нормальный поддон из искусственного камня. Подиум из плитки обычно выглядит убого.

Я и имел в виду в уровень с полом)
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Повідомлення Додано: Нед 28 сер, 2022 08:53

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

  airmax78 написав:ИМХО можно так делать только когда стояк позволяет не делать подиум. Если не позволяет - надо ставить нормальный поддон из искусственного камня. Подиум из плитки обычно выглядит убого.

Це рішення для приватного будинка. Зробити це в багатоквартирному - не маю уяви як.
Якщо в санузлі є місце для відкритої душової кабинки, може краще поставити акріловий піддон? Щось наприклад https://epicentrk.ua/ua/shop/poddon-dus ... 14-sm.html Що сучасний дизайн говорить про таке рішення?
Vlad442
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Повідомлення Додано: Нед 28 сер, 2022 12:56

  vhata написав:Всем, вспоминающим лондонский арбитраж — сьехали харькорвчане, жили 6человек, три поколения и две собачки. Притянула им все, что необходимо для жизни. Цена была довоенная. За все время ни разу не вошла в дом. Люди не бедные и вполне приличные внешне.
Поехали дальше на Европу....

Как поедут так и приедут.
С таким составом на Европах без справки - характеристике от предыдущего арендодателя им ничего им не сдадут. Справка с места работы тоже обязательна.

  vhata написав:Даже иностранные студенты не оставляют так обьекты. Перечислять все не буду, сама виновата. Но, то что раньше было просто расходником, вдруг перестало таким быть. Новая кабина, стиралка, краска на перекатать стены и еще десяток мелочей, крепко взбодрило. И это при том, что все еще ввозилось по старому курсу и выцарапывалось из остатков эпика. Скоро аренда будет по цене арматуры в бачке унитаза или душевой стойки. Вспомните мои слова.

Большинство арендодателей осознают новую реальность попозже.
Просто закрыть квартир с хорошим ремонтом, это экономически самое правильное на сегодня решение.
  vhata написав:Соглашусь с УА, мы входим в период, когда обставленных свежих квартир с ремонтом просто не будет.

Этот прогноз уже в процессе исполнения.
Каждый второй потенциальный арендатор по телефону спрашивает - А квартира чистая, там всё исправно?
Типа задолбались бегать по грязным квартирам.

Кстати полный и качественный клининг средней квартиры в эконом классе, сейчас примерно равен цене месячной аренды.
UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 сер, 2022 13:06

  Vlad442 написав:
  airmax78 написав:ИМХО можно так делать только когда стояк позволяет не делать подиум. Если не позволяет - надо ставить нормальный поддон из искусственного камня. Подиум из плитки обычно выглядит убого.

Це рішення для приватного будинка. Зробити це в багатоквартирному - не маю уяви як.
Якщо в санузлі є місце для відкритої душової кабинки, може краще поставити акріловий піддон? Щось наприклад https://epicentrk.ua/ua/shop/poddon-dus ... 14-sm.html Що сучасний дизайн говорить про таке рішення?

В только сданном новострое это делается очень легко. Работы проводятся обязательно ночью, пока в по канализации ничего не льется)) Только нужен доступ в квартиру снизу.
У соседа снизу подрезается канализационная труба и опускается вниз крестовина.
Высокая квалификация сантехника - плиточника обязательна.

Встроенные трапы выглядят эстетично, но если вылазит проблема то исправить ситуацию можно только с помощью перфоратора :mrgreen:
В случаи поддона, можно всё разобрать - собрать в течении одного дня.
UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 сер, 2022 13:12

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

  UA написав:У соседа снизу подрезается канализационная труба и опускается вниз крестовина.
а шумоизоляцию ваши боковых стоков/подводок соседу снизу тож сосед сверху потом делает? :mrgreen:
Amethyst
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