Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Я пытаюсь купить квартиру в Кракове или Вроцлаве Ну они и работают. в 2 уже их нет. субботу и воскресенье - не работают. ОП не работает, когда люди смотреть готовы. Кароч неделю пытаемся сконектиться - пока неудачно, как и всё у них - никуда не спешат, бесят
airmax78 написав:ИМХО можно так делать только когда стояк позволяет не делать подиум. Если не позволяет - надо ставить нормальный поддон из искусственного камня. Подиум из плитки обычно выглядит убого.
Це рішення для приватного будинка. Зробити це в багатоквартирному - не маю уяви як. Якщо в санузлі є місце для відкритої душової кабинки, може краще поставити акріловий піддон? Щось наприклад https://epicentrk.ua/ua/shop/poddon-dus ... 14-sm.html Що сучасний дизайн говорить про таке рішення?
vhata написав:Всем, вспоминающим лондонский арбитраж — сьехали харькорвчане, жили 6человек, три поколения и две собачки. Притянула им все, что необходимо для жизни. Цена была довоенная. За все время ни разу не вошла в дом. Люди не бедные и вполне приличные внешне. Поехали дальше на Европу....
Как поедут так и приедут. С таким составом на Европах без справки - характеристике от предыдущего арендодателя им ничего им не сдадут. Справка с места работы тоже обязательна.
vhata написав:Даже иностранные студенты не оставляют так обьекты. Перечислять все не буду, сама виновата. Но, то что раньше было просто расходником, вдруг перестало таким быть. Новая кабина, стиралка, краска на перекатать стены и еще десяток мелочей, крепко взбодрило. И это при том, что все еще ввозилось по старому курсу и выцарапывалось из остатков эпика. Скоро аренда будет по цене арматуры в бачке унитаза или душевой стойки. Вспомните мои слова.
Большинство арендодателей осознают новую реальность попозже. Просто закрыть квартир с хорошим ремонтом, это экономически самое правильное на сегодня решение.
vhata написав:Соглашусь с УА, мы входим в период, когда обставленных свежих квартир с ремонтом просто не будет.
Этот прогноз уже в процессе исполнения. Каждый второй потенциальный арендатор по телефону спрашивает - А квартира чистая, там всё исправно? Типа задолбались бегать по грязным квартирам.
Кстати полный и качественный клининг средней квартиры в эконом классе, сейчас примерно равен цене месячной аренды.
airmax78 написав:ИМХО можно так делать только когда стояк позволяет не делать подиум. Если не позволяет - надо ставить нормальный поддон из искусственного камня. Подиум из плитки обычно выглядит убого.
Це рішення для приватного будинка. Зробити це в багатоквартирному - не маю уяви як. Якщо в санузлі є місце для відкритої душової кабинки, може краще поставити акріловий піддон? Щось наприклад https://epicentrk.ua/ua/shop/poddon-dus ... 14-sm.html Що сучасний дизайн говорить про таке рішення?
В только сданном новострое это делается очень легко. Работы проводятся обязательно ночью, пока в по канализации ничего не льется)) Только нужен доступ в квартиру снизу. У соседа снизу подрезается канализационная труба и опускается вниз крестовина. Высокая квалификация сантехника - плиточника обязательна.
Встроенные трапы выглядят эстетично, но если вылазит проблема то исправить ситуацию можно только с помощью перфоратора В случаи поддона, можно всё разобрать - собрать в течении одного дня.