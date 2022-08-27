RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2300230123022303
Повідомлення Додано: Нед 28 сер, 2022 17:37

  Прохожий написав:странно, ИМХО мастхев решение для душкабины)
только Я делаю "поддон "из 1й плитки подрезая под нужный размер
думали сначала, просто взяли из гаража остатки нормальной испании и получилось ок. Это не элитка, классический бизнес класс "лучшее враг хорошему"
Востаннє редагувалось vhata в Нед 28 сер, 2022 17:41, всього редагувалось 1 раз.
vhata
Аватар користувача
 
Повідомлень: 466
З нами з: 06.05.18
Подякував: 162 раз.
Подякували: 165 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 28 сер, 2022 17:40

  UA написав:Кстати полный и качественный клининг средней квартиры в эконом классе, сейчас примерно равен цене месячной аренды.
у меня два хлопца, дети друзей - 14 и 16 лет. Отдаю инструмент, химию, рассказываю... умняшки. И им хорошо и мне.
vhata
Аватар користувача
 
Повідомлень: 466
З нами з: 06.05.18
Подякував: 162 раз.
Подякували: 165 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2300230123022303
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: stm і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 605, 606, 607
Anonymous » Вів 02 чер, 2009 09:24
6061 3516495
Переглянути останнє повідомлення
Нед 28 сер, 2022 18:22
privet_vam
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 943, 944, 945
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 12:21
9448 3640120
Переглянути останнє повідомлення
Нед 28 сер, 2022 11:32
Bolt
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 1 ... 10232, 10233, 10234
hxbbgaf » Сер 02 вер, 2009 12:41
102339 23376167
Переглянути останнє повідомлення
Суб 27 сер, 2022 14:04
pesikot

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.