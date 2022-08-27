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Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 28 сер, 2022 17:37
Прохожий написав:
странно, ИМХО мастхев решение для душкабины)
только Я делаю "поддон "из 1й плитки подрезая под нужный размер
думали сначала, просто взяли из гаража остатки нормальной испании и получилось ок. Это не элитка, классический бизнес класс "лучшее враг хорошему"
Востаннє редагувалось vhata
в Нед 28 сер, 2022 17:41, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 28 сер, 2022 17:40
UA написав:
Кстати полный и качественный клининг средней квартиры в эконом классе, сейчас примерно равен цене месячной аренды.
у меня два хлопца, дети друзей - 14 и 16 лет. Отдаю инструмент, химию, рассказываю... умняшки. И им хорошо и мне.
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vhata
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