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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2300230123022303
Повідомлення Додано: Нед 28 сер, 2022 17:37

  Прохожий написав:странно, ИМХО мастхев решение для душкабины)
только Я делаю "поддон "из 1й плитки подрезая под нужный размер
думали сначала, просто взяли из гаража остатки нормальной испании и получилось ок. Это не элитка, классический бизнес класс "лучшее враг хорошему"
Востаннє редагувалось vhata в Нед 28 сер, 2022 17:41, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 28 сер, 2022 17:40

  UA написав:Кстати полный и качественный клининг средней квартиры в эконом классе, сейчас примерно равен цене месячной аренды.
у меня два хлопца, дети друзей - 14 и 16 лет. Отдаю инструмент, химию, рассказываю... умняшки. И им хорошо и мне.
vhata
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Повідомлення Додано: Нед 28 сер, 2022 19:57

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

  UA написав:Только нужен доступ в квартиру снизу.
У соседа снизу подрезается канализационная труба и опускается вниз крестовина.
Высокая квалификация сантехника - плиточника обязательна.

Навіщо це потрібно сусіду знизу?
Як він може бути впевнений у кваліфікації ваших робітників?
Коли ви через кілька років продасте квартиру та виникнуть проблеми з цим вузлом, буде новий володар заохочений вирішувати чужі проблеми у чужій квартирі?
Ця конструкція занизить йому стелю в санузлі, можуть бути проблеми з шумоізоляцією - він буде чути усе, що ваши орендарі співають у душі.
Vlad442
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Повідомлення Додано: Нед 28 сер, 2022 20:58

  Vlad442 написав:
  UA написав:Только нужен доступ в квартиру снизу.
У соседа снизу подрезается канализационная труба и опускается вниз крестовина.
Высокая квалификация сантехника - плиточника обязательна.

Навіщо це потрібно сусіду знизу?
Як він може бути впевнений у кваліфікації ваших робітників?
Коли ви через кілька років продасте квартиру та виникнуть проблеми з цим вузлом, буде новий володар заохочений вирішувати чужі проблеми у чужій квартирі?
Ця конструкція занизить йому стелю в санузлі, можуть бути проблеми з шумоізоляцією - він буде чути усе, що ваши орендарі співають у душі.

Я даже не могу представить на каких условиях сосед снизу согласится на такое. Это должен быть как минимум крупный твой должник. А еще лучше - раб
Damien
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Повідомлення Додано: Нед 28 сер, 2022 21:05

  Amethyst написав:
  UA написав:У соседа снизу подрезается канализационная труба и опускается вниз крестовина.
а шумоизоляцию вашиХ боковых стоков/подводок соседу снизу тож сосед сверху потом делает? :mrgreen:

Про шумоизоляцию в модных новостроях думать не модно.
Главное внешняя эстетика, а не комфорт проживания.
Проблему шумоизоляции при просмотрах затрагивает 1-2 % арендаторов/покупателей недвижимости.
Я ориентируюсь на 98-99% потребителей :mrgreen:
UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 сер, 2022 21:27

  Damien написав:
  Vlad442 написав:
  UA написав:Только нужен доступ в квартиру снизу.
У соседа снизу подрезается канализационная труба и опускается вниз крестовина.
Высокая квалификация сантехника - плиточника обязательна.

Навіщо це потрібно сусіду знизу?
Як він може бути впевнений у кваліфікації ваших робітників?
Коли ви через кілька років продасте квартиру та виникнуть проблеми з цим вузлом, буде новий володар заохочений вирішувати чужі проблеми у чужій квартирі?
Ця конструкція занизить йому стелю в санузлі, можуть бути проблеми з шумоізоляцією - він буде чути усе, що ваши орендарі співають у душі.

Я даже не могу представить на каких условиях сосед снизу согласится на такое. Это должен быть как минимум крупный твой должник. А еще лучше - раб

В результате переделок крестовина оказывается немного утоплена в перекрытие (перфоратором расширяется отверстие).
В самых свежих новостроях доступ к стоякам канализации как правило со стороны общих коридоров а не из санузла.
Контингент модных новостроев очень далек от строительной тематики (ногти - туфли или авто - тёлки). Нужно сказать что застройщик сделал всё неправильно, а я за свой счет всё исправлю.
Лично я предпочитаю договаривается с прорабами соседей.
Умный прораб ещё и деньги собьёт с заказчика, обосновав что такая переделка является необходимым этапом для модного и стильного ремонта, вот он(прораб) её ночью и провел.
К модным соседям нужен модный подход.
UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 сер, 2022 21:49

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

  UA написав:Лично я предпочитаю договаривается с прорабами соседей

Ну эт понятно -- прораб сшибет по 500грн с ОБОИХ хозяйвов за коррекцию проекта. Проверено :mrgreen:
Только помните, шо до "модернизации слива" вибрация по перекрытию была только от ОДНОЙ основной и широкой трубы, а после станет от всех труб тройника/черверника и будет усиливаться по мере застывания бетона и заселения жильцов верних этажей, т.е. через 1..2 года вы наконец насладитесь всей какафонией :)
Amethyst
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