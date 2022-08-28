думали сначала, просто взяли из гаража остатки нормальной испании и получилось ок. Это не элитка, классический бизнес класс "лучшее враг хорошему"
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Додано: Нед 28 сер, 2022 17:37
думали сначала, просто взяли из гаража остатки нормальной испании и получилось ок. Это не элитка, классический бизнес класс "лучшее враг хорошему"
Востаннє редагувалось vhata в Нед 28 сер, 2022 17:41, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 28 сер, 2022 17:40
Додано: Нед 28 сер, 2022 19:57
Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
Навіщо це потрібно сусіду знизу?
Як він може бути впевнений у кваліфікації ваших робітників?
Коли ви через кілька років продасте квартиру та виникнуть проблеми з цим вузлом, буде новий володар заохочений вирішувати чужі проблеми у чужій квартирі?
Ця конструкція занизить йому стелю в санузлі, можуть бути проблеми з шумоізоляцією - він буде чути усе, що ваши орендарі співають у душі.
Додано: Нед 28 сер, 2022 20:58
Я даже не могу представить на каких условиях сосед снизу согласится на такое. Это должен быть как минимум крупный твой должник. А еще лучше - раб
Додано: Нед 28 сер, 2022 21:05
Про шумоизоляцию в модных новостроях думать не модно.
Главное внешняя эстетика, а не комфорт проживания.
Проблему шумоизоляции при просмотрах затрагивает 1-2 % арендаторов/покупателей недвижимости.
Я ориентируюсь на 98-99% потребителей
Додано: Нед 28 сер, 2022 21:27
В результате переделок крестовина оказывается немного утоплена в перекрытие (перфоратором расширяется отверстие).
В самых свежих новостроях доступ к стоякам канализации как правило со стороны общих коридоров а не из санузла.
Контингент модных новостроев очень далек от строительной тематики (ногти - туфли или авто - тёлки). Нужно сказать что застройщик сделал всё неправильно, а я за свой счет всё исправлю.
Лично я предпочитаю договаривается с прорабами соседей.
Умный прораб ещё и деньги собьёт с заказчика, обосновав что такая переделка является необходимым этапом для модного и стильного ремонта, вот он(прораб) её ночью и провел.
К модным соседям нужен модный подход.
Додано: Нед 28 сер, 2022 21:49
Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
Ну эт понятно -- прораб сшибет по 500грн с ОБОИХ хозяйвов за коррекцию проекта. Проверено
Только помните, шо до "модернизации слива" вибрация по перекрытию была только от ОДНОЙ основной и широкой трубы, а после станет от всех труб тройника/черверника и будет усиливаться по мере застывания бетона и заселения жильцов верних этажей, т.е. через 1..2 года вы наконец насладитесь всей какафонией
Додано: Пон 29 сер, 2022 08:25
В отличии от 99% населения я например знаю, что пенопласт не является звукоизолятором и что теплый воздух стремится вверх.
Просто когда делал квартиры с ремонтом по уму и на просмотрах объяснял некоторые моменты потенциальным арендаторам/покупателям на меня смотрели как на жулика впаривающего какую-то фигню.
Ремонты не для себя, нужно делать ориентируясь на основную массу потребителей, а не на 1-2% разбирающихся людей.
Основная масса это визуалы, а совсем не технари разбирающихся в частоте ревибрации строительных конструкций.
Додано: Пон 29 сер, 2022 10:40
Только она все равно полностью не уберет звуки + если на магистральный ставить, то надо очень хорошо крепить, ибо будет давить на "обычную" так как тяжелее раз в пять.
Был опыт замены чугунной на такую, не дотягивает по шумоизоляции до чугуна.
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