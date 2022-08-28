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Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 29 сер, 2022 10:58
_Mykola_ написав: trololo написав:
у остендорфа есть трубы для канашки со звукоизоляцией.
Только она все равно полностью не уберет звуки + если на магистральный ставить, то надо очень хорошо крепить, ибо будет давить на "обычную" так как тяжелее раз в пять.
Был опыт замены чугунной на такую, не дотягивает по шумоизоляции до чугуна.
Раза в два, от силы тяжелее. Заменил такой чугуняку, как раз в Эпике с хорошей снижкой была.Тем более на хомут к стене крепится, ничего давить не будет.
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