Додано: Пон 29 сер, 2022 16:31

_Mykola_ написав:

ЗИ. Але це досвід власника, а не орендаря. ЗИ. Але це досвід власника, а не орендаря.

Висит график ремонтов с 9-18, кроме выходных, все равно находятся квартиры, которым плевать, или такие, что 10 минут поштробил в воскресенье, и затих, и не успеваешь понять в какой квартире именно это было. Жильцы, конечно пресекают всяческие ремонты по выходным.Полиция не приезжает), либо занята, или спустя 3 часа. Если квартира продолжает шуметь, ей с охраной отключаем рубильник электрики в щитке.Уборщица убирает этаж раз в 2 недели, за это время грузчики уже успели рассыпать строительные смеси по лифту и коридорам, которые не вымываются просто так (цементные или штукатурка), после них просто нужно выбрасывать тряпку. Охранник следит, чтоб строители заходили в грузовой лифт со своим грязным оборудованием, но все равно попадаются уникумы, которые лезут со стремянками и малярными ведрами в пассажирские лифты. Строительный мусор бросают в обычные баки, т.к. жлобская управляющая компания не поставила контейнер для строительных отходов.На камеры скинулась примерно половина жильцов, остальные квартиры вообще ничего не хотят сдавать. Мы еле покрыли большую часть этажей камерами.Вот я и говорю, что в новострое можно спокойно жить спустя 2-3 года, чтоб никто не пилил, не штробил и не бил молотком ежедневно.