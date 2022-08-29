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Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 29 сер, 2022 10:58
_Mykola_ написав: trololo написав:
у остендорфа есть трубы для канашки со звукоизоляцией.
Только она все равно полностью не уберет звуки + если на магистральный ставить, то надо очень хорошо крепить, ибо будет давить на "обычную" так как тяжелее раз в пять.
Был опыт замены чугунной на такую, не дотягивает по шумоизоляции до чугуна.
Раза в два, от силы тяжелее. Заменил такой чугуняку, как раз в Эпике с хорошей снижкой была.Тем более на хомут к стене крепится, ничего давить не будет.
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Bolt
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Додано: Пон 29 сер, 2022 15:34
Bolt написав: _Mykola_ написав: trololo написав:
у остендорфа есть трубы для канашки со звукоизоляцией.
Только она все равно полностью не уберет звуки + если на магистральный ставить, то надо очень хорошо крепить, ибо будет давить на "обычную" так как тяжелее раз в пять.
Был опыт замены чугунной на такую, не дотягивает по шумоизоляции до чугуна.
Раза в два, от силы тяжелее. Заменил такой чугуняку, как раз в Эпике с хорошей снижкой была.Тем более на хомут к стене крепится, ничего давить не будет.
Больше чем в два + необходима муфта для монтажа в существующую систему, в целом, конструкция выйдет тяжелее.
В общем "бесшумные" канализационные трубы это не панацея, и, имхо, делать такое у себя с "модернизацией" слива не позволили бы ни под каким соусом.
Тем более все разговоры о "неправильной" канализации разбиваются о документ называемый проект коммуникаций дома, который можно посмотреть в управляющей компании. Там много чего интересного можно узнать о своем доме.
Но, это возможно только в случае контроля, что делает бригада и рабочие с квартирой.
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_Mykola_
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Додано: Пон 29 сер, 2022 16:31
_Mykola_ написав:
ЗИ. Але це досвід власника, а не орендаря.
Висит график ремонтов с 9-18, кроме выходных, все равно находятся квартиры, которым плевать, или такие, что 10 минут поштробил в воскресенье, и затих, и не успеваешь понять в какой квартире именно это было. Жильцы, конечно пресекают всяческие ремонты по выходным.
Полиция не приезжает), либо занята, или спустя 3 часа. Если квартира продолжает шуметь, ей с охраной отключаем рубильник электрики в щитке.
Уборщица убирает этаж раз в 2 недели, за это время грузчики уже успели рассыпать строительные смеси по лифту и коридорам, которые не вымываются просто так (цементные или штукатурка), после них просто нужно выбрасывать тряпку. Охранник следит, чтоб строители заходили в грузовой лифт со своим грязным оборудованием, но все равно попадаются уникумы, которые лезут со стремянками и малярными ведрами в пассажирские лифты. Строительный мусор бросают в обычные баки, т.к. жлобская управляющая компания не поставила контейнер для строительных отходов.
На камеры скинулась примерно половина жильцов, остальные квартиры вообще ничего не хотят сдавать. Мы еле покрыли большую часть этажей камерами.
Вот я и говорю, что в новострое можно спокойно жить спустя 2-3 года, чтоб никто не пилил, не штробил и не бил молотком ежедневно.
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kuzmich
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Додано: Пон 29 сер, 2022 17:56
UA написав:
В результате переделок крестовина оказывается немного утоплена в перекрытие (перфоратором расширяется отверстие).
В самых свежих новостроях доступ к стоякам канализации как правило со стороны общих коридоров а не из санузла.
Контингент модных новостроев очень далек от строительной тематики (ногти - туфли или авто - тёлки). Нужно сказать что застройщик сделал всё неправильно, а я за свой счет всё исправлю.
Лично я предпочитаю договаривается с прорабами соседей.
Умный прораб ещё и деньги собьёт с заказчика, обосновав что такая переделка является необходимым этапом для модного и стильного ремонта, вот он(прораб) её ночью и провел.
К модным соседям нужен модный подход.
Даже в моем новострое в Чабаны-парадиз начала 2010-х канализационная труба проложена в шахте за пределами квартиры к которой идет доступ с коридора.
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Хомякоид
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Додано: Вів 30 сер, 2022 00:01
kuzmich
Галактика чтоли ?
Или все ЖК эконом+ класса одинаково несчастны ? )
Зато там сейчас много беженцев и понаехов с Востока - ходят с круглыми глазами - "Вау!! Европа!"
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Додано: Вів 30 сер, 2022 00:27
Хомякоид написав: UA написав:
В результате переделок крестовина оказывается немного утоплена в перекрытие (перфоратором расширяется отверстие).
В самых свежих новостроях доступ к стоякам канализации как правило со стороны общих коридоров а не из санузла.
Контингент модных новостроев очень далек от строительной тематики (ногти - туфли или авто - тёлки). Нужно сказать что застройщик сделал всё неправильно, а я за свой счет всё исправлю.
Лично я предпочитаю договаривается с прорабами соседей.
Умный прораб ещё и деньги собьёт с заказчика, обосновав что такая переделка является необходимым этапом для модного и стильного ремонта, вот он(прораб) её ночью и провел.
К модным соседям нужен модный подход.
Даже в моем новострое в Чабаны-парадиз начала 2010-х канализационная труба проложена в шахте за пределами квартиры к которой идет доступ с коридора.
Это потому что в нем квартиры малогабаритные и на количестве стояков сэкономили. Когда в квартире 2-3 стояка - они неизбежно оказываются внутри квартиры.
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Додано: Вів 30 сер, 2022 00:47
Стояк снаружи может и хорошо, но если дом полностью заселен. У меня был случай, когда в первую зиму после сдачи дома канализ. стояк замерз даже внутри квартиры.Между жилыми квартирами было три пустых этажа(без какого либо обогрева вообще), этого оказалось достаточно для замерзания
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