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житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2302230323042305
Повідомлення Додано: Вів 30 сер, 2022 08:38

  Хомякоид написав:..
Зачем делать в квартире 2-3 стояка ? Что-бы слушать постоянный шум воды ?..

это лобби производителей плитки и прочей керамики. Надо же как-то повысить выторги.
Если честно, то на 3х человек одного раздельного узла хватает (если не все три жильца девочки), а вот больше... Ну так на больше и комнат надо больше, в идеале, по одной на человека. Если в двухе живут два человека, то второй санузел нах не нужен
sequence
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 сер, 2022 09:27

  Хомякоид написав: Зачем делать в квартире 2-3 стояка ?
лобби тех, кто поверяет счетчики. ((
vhata
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Повідомлення Додано: Вів 30 сер, 2022 11:17

vhata, канализационных стояка может быть 2 или 3, а стояк подачи воды один, количество счетчиков при этом не увеличивается
Damien
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Повідомлення Додано: Вів 30 сер, 2022 13:08

  sequence написав:
  Хомякоид написав:..
Зачем делать в квартире 2-3 стояка ? Что-бы слушать постоянный шум воды ?..

это лобби производителей плитки и прочей керамики. Надо же как-то повысить выторги.
Если честно, то на 3х человек одного раздельного узла хватает (если не все три жильца девочки), а вот больше... Ну так на больше и комнат надо больше, в идеале, по одной на человека. Если в двухе живут два человека, то второй санузел нах не нужен

Два унитаза в квартире очень удобно, один в ванной, второй собственно туалет.
Очень удобно. Пока не попробуешь не понятно зачем это?
Это так же как с видом из окна, непонятно зачем, но потом когда он есть, то все же приносит удовольствие. ;)
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 сер, 2022 13:10

  Damien написав:vhata, канализационных стояка может быть 2 или 3, а стояк подачи воды один, количество счетчиков при этом не увеличивается

+ Еще в совковой 96 планировке в трешках были 2 стояка водоснабжения и канализации, кухня и ванная+туалет располагались в разных частях квартиры.
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 сер, 2022 13:15

  _Mykola_ написав:
  sequence написав: это лобби производителей плитки и прочей керамики. Надо же как-то повысить выторги.
Если честно, то на 3х человек одного раздельного узла хватает (если не все три жильца девочки), а вот больше... Ну так на больше и комнат надо больше, в идеале, по одной на человека. Если в двухе живут два человека, то второй санузел нах не нужен

Два унитаза в квартире очень удобно, один в ванной, второй собственно туалет.
Очень удобно. Пока не попробуешь не понятно зачем это?
Это так же как с видом из окна, непонятно зачем, но потом когда он есть, то все же приносит удовольствие. ;)

Два полноценных санузла в квартире, каждый площадью от 4 кв.м - это очень удобно. В одном, после того как там встанет в колонну или рядом стиралка, сушка и водонагреватель, место остается только для небольшой душевой кабины, горшка и раковины. Во втором - не так много места остается после установки ванны. Да, это +от 5-10-... куе к ремонту, но отказаться потом от этого уже очень сложно. Сейчас в венской конуре страдаю физически.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 сер, 2022 13:24

  airmax78 написав:.. Сейчас в венской конуре страдаю физически.

Если на один санузел приходится нагрузка в виде 4х (или сколько там с вами проживают?) девушек, то да, сочувствую.
У меня дискомфорта особого один раздельный санузел на троих не вызывает, от слова совсем. Возможно, потому что запорами никто не страдает. Еще бы научить как-то своих дверь закрывать.. ))
sequence
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 сер, 2022 13:27

  airmax78 написав:Два полноценных санузла в квартире, каждый площадью от 4 кв.м - это очень удобно. В одном, после того как там встанет в колонну или рядом стиралка, сушка и водонагреватель, место остается только для небольшой душевой кабины, горшка и раковины. Во втором - не так много места остается после установки ванны. Да, это +от 5-10-... куе к ремонту, но отказаться потом от этого уже очень сложно. Сейчас в венской конуре страдаю физически.

Прям как итальянцы без биде ))) нет предела совершенству )))
stm
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Повідомлення Додано: Вів 30 сер, 2022 13:30

  _Mykola_ написав:..
Очень удобно. Пока не попробуешь не понятно зачем это?
..

возможно. На деле, у меня из-за разного графика у всех, нету "пробок". Вот и все ))
Во второй квартире, которую непонятно когда КГС домучает (если домучает) планировка двухи с двумя санузлами. Один из них думаю переделать в прачечную и сушилку. Может и толчек запхаю, если место останется
sequence
 
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