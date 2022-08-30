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Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 30 сер, 2022 08:38
Хомякоид написав:
..
Зачем делать в квартире 2-3 стояка ? Что-бы слушать постоянный шум воды ?..
это лобби производителей плитки и прочей керамики. Надо же как-то повысить выторги.
Если честно, то на 3х человек одного раздельного узла хватает (если не все три жильца девочки), а вот больше... Ну так на больше и комнат надо больше, в идеале, по одной на человека. Если в двухе живут два человека, то второй санузел нах не нужен
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Додано: Вів 30 сер, 2022 09:27
Хомякоид написав:
Зачем делать в квартире 2-3 стояка ?
лобби тех, кто поверяет счетчики. ((
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vhata
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Додано: Вів 30 сер, 2022 11:17
vhata, канализационных стояка может быть 2 или 3, а стояк подачи воды один, количество счетчиков при этом не увеличивается
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Damien
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Додано: Вів 30 сер, 2022 13:08
sequence написав: Хомякоид написав:
..
Зачем делать в квартире 2-3 стояка ? Что-бы слушать постоянный шум воды ?..
это лобби производителей плитки и прочей керамики. Надо же как-то повысить выторги.
Если честно, то на 3х человек одного раздельного узла хватает (если не все три жильца девочки), а вот больше... Ну так на больше и комнат надо больше, в идеале, по одной на человека. Если в двухе живут два человека, то второй санузел нах не нужен
Два унитаза в квартире очень удобно, один в ванной, второй собственно туалет.
Очень удобно. Пока не попробуешь не понятно зачем это?
Это так же как с видом из окна, непонятно зачем, но потом когда он есть, то все же приносит удовольствие.
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_Mykola_
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Додано: Вів 30 сер, 2022 13:10
Damien написав:vhata
, канализационных стояка может быть 2 или 3, а стояк подачи воды один, количество счетчиков при этом не увеличивается
+ Еще в совковой 96 планировке в трешках были 2 стояка водоснабжения и канализации, кухня и ванная+туалет располагались в разных частях квартиры.
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_Mykola_
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Додано: Вів 30 сер, 2022 13:15
_Mykola_ написав: sequence написав:
это лобби производителей плитки и прочей керамики. Надо же как-то повысить выторги.
Если честно, то на 3х человек одного раздельного узла хватает (если не все три жильца девочки), а вот больше... Ну так на больше и комнат надо больше, в идеале, по одной на человека. Если в двухе живут два человека, то второй санузел нах не нужен
Два унитаза в квартире очень удобно, один в ванной, второй собственно туалет.
Очень удобно. Пока не попробуешь не понятно зачем это?
Это так же как с видом из окна, непонятно зачем, но потом когда он есть, то все же приносит удовольствие.
Два полноценных санузла в квартире, каждый площадью от 4 кв.м - это очень удобно. В одном, после того как там встанет в колонну или рядом стиралка, сушка и водонагреватель, место остается только для небольшой душевой кабины, горшка и раковины. Во втором - не так много места остается после установки ванны. Да, это +от 5-10-... куе к ремонту, но отказаться потом от этого уже очень сложно. Сейчас в венской конуре страдаю физически.
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airmax78
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Додано: Вів 30 сер, 2022 13:24
airmax78 написав:
.. Сейчас в венской конуре страдаю физически.
Если на один санузел приходится нагрузка в виде 4х (или сколько там с вами проживают?) девушек, то да, сочувствую.
У меня дискомфорта особого один раздельный санузел на троих не вызывает, от слова совсем. Возможно, потому что запорами никто не страдает. Еще бы научить как-то своих дверь закрывать.. ))
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sequence
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Додано: Вів 30 сер, 2022 13:27
airmax78 написав:
Два полноценных санузла в квартире, каждый площадью от 4 кв.м - это очень удобно. В одном, после того как там встанет в колонну или рядом стиралка, сушка и водонагреватель, место остается только для небольшой душевой кабины, горшка и раковины. Во втором - не так много места остается после установки ванны. Да, это +от 5-10-... куе к ремонту, но отказаться потом от этого уже очень сложно. Сейчас в венской конуре страдаю физически.
Прям как итальянцы без биде ))) нет предела совершенству )))
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stm
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Додано: Вів 30 сер, 2022 13:30
_Mykola_ написав:
..
Очень удобно. Пока не попробуешь не понятно зачем это?
..
возможно. На деле, у меня из-за разного графика у всех, нету "пробок". Вот и все ))
Во второй квартире, которую непонятно когда КГС домучает (если домучает) планировка двухи с двумя санузлами. Один из них думаю переделать в прачечную и сушилку. Может и толчек запхаю, если место останется
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sequence
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Додано: Вів 30 сер, 2022 13:48
stm у меня в украине во всех квартирах было биде. скорее, это кого как растили
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vikapavl
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