Додано: Вів 30 сер, 2022 14:12

stm написав: vikapavl написав: stm у меня в украине во всех квартирах было биде. скорее, это кого как растили у меня в украине во всех квартирах было биде. скорее, это кого как растили

Виктория, Вы ведь много путешествуете. И как в Нью-Йорке на 30 этаже с этим? У Италии это маст хэв. Их не смущают комнатки в менее 10 квадратов, длинные как колбаса, но биде даже у нищебродов. Поэтому забавны страдания. Именно как у Макса ))) плинтус скрытого монтажа тоже отсутствует, санузел один, скорее всего и сушильная машина может отсутствовать в Вене ))) Виктория, Вы ведь много путешествуете. И как в Нью-Йорке на 30 этаже с этим?У Италии это маст хэв. Их не смущают комнатки в менее 10 квадратов, длинные как колбаса, но биде даже у нищебродов. Поэтому забавны страдания. Именно как у Макса ))) плинтус скрытого монтажа тоже отсутствует, санузел один, скорее всего и сушильная машина может отсутствовать в Вене )))

В советском союзе биде были только, наверное, в санаториях и то только в номерах "люкс" и далеко не во всех санаториях и в гостиницах "Интурист" (и тоже, думаю, далеко не во всех). И мало кто из советских женщин знал для чего оно нужно (про мужчин вообще молчу. мама была начальником отделения и с этими сраными биде постоянно были скандалы из-за их использования не по назначению).А в совестких квартирах биде становилось только вместо унитаза или вместо раковины. Так что приходилось выбирать: или раковина, или биде. Но т.к. такой позиции как "биде" в магазинах советской сантехники не существовало, то выбор был очевиден.Поэтому без биде я жить привычный. А вот без второго санузла уже тяжело обходиться.