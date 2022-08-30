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Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 30 сер, 2022 14:01
vikapavl написав:stm
у меня в украине во всех квартирах было биде. скорее, это кого как растили
Виктория, Вы ведь много путешествуете. И как в Нью-Йорке на 30 этаже с этим?
У Италии это маст хэв. Их не смущают комнатки в менее 10 квадратов, длинные как колбаса, но биде даже у нищебродов. Поэтому забавны страдания. Именно как у Макса ))) плинтус скрытого монтажа тоже отсутствует, санузел один, скорее всего и сушильная машина может отсутствовать в Вене )))
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stm
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Додано: Вів 30 сер, 2022 14:12
stm написав: vikapavl написав:stm
у меня в украине во всех квартирах было биде. скорее, это кого как растили
Виктория, Вы ведь много путешествуете. И как в Нью-Йорке на 30 этаже с этим?
У Италии это маст хэв. Их не смущают комнатки в менее 10 квадратов, длинные как колбаса, но биде даже у нищебродов. Поэтому забавны страдания. Именно как у Макса ))) плинтус скрытого монтажа тоже отсутствует, санузел один, скорее всего и сушильная машина может отсутствовать в Вене )))
В советском союзе биде были только, наверное, в санаториях и то только в номерах "люкс" и далеко не во всех санаториях и в гостиницах "Интурист" (и тоже, думаю, далеко не во всех). И мало кто из советских женщин знал для чего оно нужно (про мужчин вообще молчу. мама была начальником отделения и с этими сраными биде постоянно были скандалы из-за их использования не по назначению).
А в совестких квартирах биде становилось только вместо унитаза или вместо раковины. Так что приходилось выбирать: или раковина, или биде. Но т.к. такой позиции как "биде" в магазинах советской сантехники не существовало, то выбор был очевиден.
Поэтому без биде я жить привычный. А вот без второго санузла уже тяжело обходиться.
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Додано: Вів 30 сер, 2022 14:17
Кстати, в Вене местные застройщики застряли в 80-х. Крайне редко встретишь санузел при спальне. И еще реже 2 полноценных санузла в квартире. А от местных планировок Серж впал бы в депрессию. Если у комнаты хотя бы прямые углы - это уже грейт сакцесс. Ее площадь - вопрос десятый. При этом от ценников на все это уши заворачиваются.
Но модные мопы и красивые фасады в бизнес-классе из э маст. Даже при супер убогих планировках.
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Додано: Вів 30 сер, 2022 14:19
Damien написав:vhata
, канализационных стояка может быть 2 или 3, а стояк подачи воды один, количество счетчиков при этом не увеличивается
в теории, может быть что угодно, у меня, как у практика, на одном обьекте 4 счетчика воды в 2к квартире.
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Додано: Вів 30 сер, 2022 14:20
vhata написав: Damien написав:vhata
, канализационных стояка может быть 2 или 3, а стояк подачи воды один, количество счетчиков при этом не увеличивается
в теории, может быть что угодно, у меня, как у практика, на одном обьекте 4 счетчика воды в 2к квартире.
У меня то же самое
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Додано: Вів 30 сер, 2022 14:22
stm написав: airmax78 написав:
Поэтому без биде я жить привычный. А вот без второго санузла уже тяжело обходиться.
Ваш недосмотр квартиры. В аренде должно быть все под вас с определенными уступками если финансы жмут
1,5 санузла абсолютно доступная для аренды весЧь в Вене
0,5 санузла - это не полноценный санузел. Также как и санузел с ванной/душевой, но без унитаза. А тут это 95% жилого фонда.
И да, тут рынок оооочень долгосрочной аренды. От 3х лет. А если на такой срок арендовать не готов - выбор сужается кардинально. А если еще хочешь квартиру с мебелью - на всем рынке по вменяемой цене могут быть считанные объекты.
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Додано: Вів 30 сер, 2022 18:33
airmax78 написав: stm написав: airmax78 написав:
Поэтому без биде я жить привычный. А вот без второго санузла уже тяжело обходиться.
Ваш недосмотр квартиры. В аренде должно быть все под вас с определенными уступками если финансы жмут
1,5 санузла абсолютно доступная для аренды весЧь в Вене
0,5 санузла - это не полноценный санузел. Также как и санузел с ванной/душевой, но без унитаза. А тут это 95% жилого фонда.
И да, тут рынок оооочень долгосрочной аренды. От 3х лет. А если на такой срок арендовать не готов - выбор сужается кардинально. А если еще хочешь квартиру с мебелью - на всем рынке по вменяемой цене могут быть считанные объекты.
Шикарно , а какова стоимость аренды м.кв. , в год ?или как там считают?
п.с. и каков % месячной/годовой аренды от стоимости этой квартиры?
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Додано: Вів 30 сер, 2022 21:41
Я смотрю, без rjkz можно и биде в Вене обсуждать.
Прохожий молчит, наверное на кидстаффе резвится с девочками.
Надо наверное ветку запилить на которой всем кроме него будет интересно общаться и модерации не за что будет ни в чем не повинных людей в баню отправлять.
Да собственно, чего кота за хвост тянуть.
Велкам:viewtopic.php?f=27&t=249417
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Додано: Вів 30 сер, 2022 22:14
airmax78 написав:
Кстати, в Вене местные застройщики застряли в 80-х. Крайне редко встретишь санузел при спальне. И еще реже 2 полноценных санузла в квартире. А от местных планировок Серж впал бы в депрессию. Если у комнаты хотя бы прямые углы - это уже грейт сакцесс. Ее площадь - вопрос десятый. При этом от ценников на все это уши заворачиваются.
Но модные мопы и красивые фасады в бизнес-классе из э маст. Даже при супер убогих планировках.
Едь уже в Киев - не мучайся.
А вообще Макс смешной человек, наверное в Дубаях тоже придирается к застройщикам, что арабский туалет не такой и подавай ему унитаз
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