BIGor написав:airmax78 написав:Кстати, в Вене местные застройщики застряли в 80-х. Крайне редко встретишь санузел при спальне. И еще реже 2 полноценных санузла в квартире. А от местных планировок Серж впал бы в депрессию. Если у комнаты хотя бы прямые углы - это уже грейт сакцесс. Ее площадь - вопрос десятый. При этом от ценников на все это уши заворачиваются.
Но модные мопы и красивые фасады в бизнес-классе из э маст. Даже при супер убогих планировках.
Едь уже в Киев - не мучайся.
А вообще Макс смешной человек, наверное в Дубаях тоже придирается к застройщикам, что арабский туалет не такой и подавай ему унитаз
А там что? Песком смывают? Никогда не был.