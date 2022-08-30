RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2304230523062307
Повідомлення Додано: Сер 31 сер, 2022 00:25

  BIGor написав:
  airmax78 написав:Кстати, в Вене местные застройщики застряли в 80-х. Крайне редко встретишь санузел при спальне. И еще реже 2 полноценных санузла в квартире. А от местных планировок Серж впал бы в депрессию. Если у комнаты хотя бы прямые углы - это уже грейт сакцесс. Ее площадь - вопрос десятый. При этом от ценников на все это уши заворачиваются.
Но модные мопы и красивые фасады в бизнес-классе из э маст. Даже при супер убогих планировках.

Едь уже в Киев - не мучайся.
А вообще Макс смешной человек, наверное в Дубаях тоже придирается к застройщикам, что арабский туалет не такой и подавай ему унитаз :mrgreen:

А там что? Песком смывают? Никогда не был.
airmax78
 
Повідомлень: 40874
З нами з: 25.10.12
Подякував: 947 раз.
Подякували: 5057 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 31 сер, 2022 03:53

  Vadim_ написав:
  airmax78 написав:
  stm написав:Ваш недосмотр квартиры. В аренде должно быть все под вас с определенными уступками если финансы жмут :) 1,5 санузла абсолютно доступная для аренды весЧь в Вене ;)

0,5 санузла - это не полноценный санузел. Также как и санузел с ванной/душевой, но без унитаза. А тут это 95% жилого фонда.
И да, тут рынок оооочень долгосрочной аренды. От 3х лет. А если на такой срок арендовать не готов - выбор сужается кардинально. А если еще хочешь квартиру с мебелью - на всем рынке по вменяемой цене могут быть считанные объекты.

Шикарно , а какова стоимость аренды м.кв. , в год ?или как там считают?
п.с. и каков % месячной/годовой аренды от стоимости этой квартиры?


Доходность в Вене ужасная. От 1 до 2.5% годовых. Какие 1.5 санузла или мебель в этих нечеловеческих условиях?
adeges
 
Повідомлень: 4024
З нами з: 14.03.06
Подякував: 314 раз.
Подякували: 804 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2304230523062307
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 1 ... 10234, 10235, 10236
hxbbgaf » Сер 02 вер, 2009 12:41
102356 23422234
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 сер, 2022 21:11
beee
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 605, 606, 607
Anonymous » Вів 02 чер, 2009 09:24
6069 3608141
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 сер, 2022 19:48
privet_vam
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 943, 944, 945
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 12:21
9449 3793389
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 сер, 2022 10:18
vitaliian

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron