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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2304230523062307
Повідомлення Додано: Сер 31 сер, 2022 00:25

  BIGor написав:
  airmax78 написав:Кстати, в Вене местные застройщики застряли в 80-х. Крайне редко встретишь санузел при спальне. И еще реже 2 полноценных санузла в квартире. А от местных планировок Серж впал бы в депрессию. Если у комнаты хотя бы прямые углы - это уже грейт сакцесс. Ее площадь - вопрос десятый. При этом от ценников на все это уши заворачиваются.
Но модные мопы и красивые фасады в бизнес-классе из э маст. Даже при супер убогих планировках.

Едь уже в Киев - не мучайся.
А вообще Макс смешной человек, наверное в Дубаях тоже придирается к застройщикам, что арабский туалет не такой и подавай ему унитаз :mrgreen:

А там что? Песком смывают? Никогда не был.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 сер, 2022 03:53

  Vadim_ написав:
  airmax78 написав:
  stm написав:Ваш недосмотр квартиры. В аренде должно быть все под вас с определенными уступками если финансы жмут :) 1,5 санузла абсолютно доступная для аренды весЧь в Вене ;)

0,5 санузла - это не полноценный санузел. Также как и санузел с ванной/душевой, но без унитаза. А тут это 95% жилого фонда.
И да, тут рынок оооочень долгосрочной аренды. От 3х лет. А если на такой срок арендовать не готов - выбор сужается кардинально. А если еще хочешь квартиру с мебелью - на всем рынке по вменяемой цене могут быть считанные объекты.

Шикарно , а какова стоимость аренды м.кв. , в год ?или как там считают?
п.с. и каков % месячной/годовой аренды от стоимости этой квартиры?


Доходность в Вене ужасная. От 1 до 2.5% годовых. Какие 1.5 санузла или мебель в этих нечеловеческих условиях?
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Повідомлення Додано: Сер 31 сер, 2022 06:13

  rjkz написав:Я смотрю, без rjkz можно и биде в Вене обсуждать.
Прохожий молчит, наверное на кидстаффе резвится с девочками.
Надо наверное ветку запилить на которой всем кроме него будет интересно общаться и модерации не за что будет ни в чем не повинных людей в баню отправлять.
Да собственно, чего кота за хвост тянуть.
Велкам:
Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості й ?

Форум розважально-інформаційний, тому - не переймайтесь))))
Frant
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