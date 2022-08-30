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Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Сер 31 сер, 2022 00:25
BIGor написав: airmax78 написав:
Кстати, в Вене местные застройщики застряли в 80-х. Крайне редко встретишь санузел при спальне. И еще реже 2 полноценных санузла в квартире. А от местных планировок Серж впал бы в депрессию. Если у комнаты хотя бы прямые углы - это уже грейт сакцесс. Ее площадь - вопрос десятый. При этом от ценников на все это уши заворачиваются.
Но модные мопы и красивые фасады в бизнес-классе из э маст. Даже при супер убогих планировках.
Едь уже в Киев - не мучайся.
А вообще Макс смешной человек, наверное в Дубаях тоже придирается к застройщикам, что арабский туалет не такой и подавай ему унитаз
А там что? Песком смывают? Никогда не был.
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Додано: Сер 31 сер, 2022 03:53
Vadim_ написав: airmax78 написав: stm написав:
Ваш недосмотр квартиры. В аренде должно быть все под вас с определенными уступками если финансы жмут
1,5 санузла абсолютно доступная для аренды весЧь в Вене
0,5 санузла - это не полноценный санузел. Также как и санузел с ванной/душевой, но без унитаза. А тут это 95% жилого фонда.
И да, тут рынок оооочень долгосрочной аренды. От 3х лет. А если на такой срок арендовать не готов - выбор сужается кардинально. А если еще хочешь квартиру с мебелью - на всем рынке по вменяемой цене могут быть считанные объекты.
Шикарно , а какова стоимость аренды м.кв. , в год ?или как там считают?
п.с. и каков % месячной/годовой аренды от стоимости этой квартиры?
Доходность в Вене ужасная. От 1 до 2.5% годовых. Какие 1.5 санузла или мебель в этих нечеловеческих условиях?
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Додано: Сер 31 сер, 2022 07:35
airmax78 написав: BIGor написав: airmax78 написав:
Кстати, в Вене местные застройщики застряли в 80-х. Крайне редко встретишь санузел при спальне. И еще реже 2 полноценных санузла в квартире. А от местных планировок Серж впал бы в депрессию. Если у комнаты хотя бы прямые углы - это уже грейт сакцесс. Ее площадь - вопрос десятый. При этом от ценников на все это уши заворачиваются.
Но модные мопы и красивые фасады в бизнес-классе из э маст. Даже при супер убогих планировках.
Едь уже в Киев - не мучайся.
А вообще Макс смешной человек, наверное в Дубаях тоже придирается к застройщикам, что арабский туалет не такой и подавай ему унитаз
А там что? Песком смывают? Никогда не был.
Мабуть, він про "турецький" унітаз, що в підлозі. Щоправда, я таких в Туреччині не бачив
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