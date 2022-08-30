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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2304230523062307
Повідомлення Додано: Сер 31 сер, 2022 00:25

  BIGor написав:
  airmax78 написав:Кстати, в Вене местные застройщики застряли в 80-х. Крайне редко встретишь санузел при спальне. И еще реже 2 полноценных санузла в квартире. А от местных планировок Серж впал бы в депрессию. Если у комнаты хотя бы прямые углы - это уже грейт сакцесс. Ее площадь - вопрос десятый. При этом от ценников на все это уши заворачиваются.
Но модные мопы и красивые фасады в бизнес-классе из э маст. Даже при супер убогих планировках.

Едь уже в Киев - не мучайся.
А вообще Макс смешной человек, наверное в Дубаях тоже придирается к застройщикам, что арабский туалет не такой и подавай ему унитаз :mrgreen:

А там что? Песком смывают? Никогда не был.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 сер, 2022 03:53

  Vadim_ написав:
  airmax78 написав:
  stm написав:Ваш недосмотр квартиры. В аренде должно быть все под вас с определенными уступками если финансы жмут :) 1,5 санузла абсолютно доступная для аренды весЧь в Вене ;)

0,5 санузла - это не полноценный санузел. Также как и санузел с ванной/душевой, но без унитаза. А тут это 95% жилого фонда.
И да, тут рынок оооочень долгосрочной аренды. От 3х лет. А если на такой срок арендовать не готов - выбор сужается кардинально. А если еще хочешь квартиру с мебелью - на всем рынке по вменяемой цене могут быть считанные объекты.

Шикарно , а какова стоимость аренды м.кв. , в год ?или как там считают?
п.с. и каков % месячной/годовой аренды от стоимости этой квартиры?


Доходность в Вене ужасная. От 1 до 2.5% годовых. Какие 1.5 санузла или мебель в этих нечеловеческих условиях?
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Повідомлення Додано: Сер 31 сер, 2022 07:35

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

airmax78 написав:
  BIGor написав:
  airmax78 написав:Кстати, в Вене местные застройщики застряли в 80-х. Крайне редко встретишь санузел при спальне. И еще реже 2 полноценных санузла в квартире. А от местных планировок Серж впал бы в депрессию. Если у комнаты хотя бы прямые углы - это уже грейт сакцесс. Ее площадь - вопрос десятый. При этом от ценников на все это уши заворачиваются.
Но модные мопы и красивые фасады в бизнес-классе из э маст. Даже при супер убогих планировках.

Едь уже в Киев - не мучайся.
А вообще Макс смешной человек, наверное в Дубаях тоже придирается к застройщикам, что арабский туалет не такой и подавай ему унитаз :mrgreen:

А там что? Песком смывают? Никогда не был.
Мабуть, він про "турецький" унітаз, що в підлозі. Щоправда, я таких в Туреччині не бачив
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 31 сер, 2022 08:18

  airmax78 написав:
  BIGor написав:
  airmax78 написав:Кстати, в Вене местные застройщики застряли в 80-х. Крайне редко встретишь санузел при спальне. И еще реже 2 полноценных санузла в квартире. А от местных планировок Серж впал бы в депрессию. Если у комнаты хотя бы прямые углы - это уже грейт сакцесс. Ее площадь - вопрос десятый. При этом от ценников на все это уши заворачиваются.
Но модные мопы и красивые фасады в бизнес-классе из э маст. Даже при супер убогих планировках.

Едь уже в Киев - не мучайся.
А вообще Макс смешной человек, наверное в Дубаях тоже придирается к застройщикам, что арабский туалет не такой и подавай ему унитаз :mrgreen:

А там что? Песком смывают? Никогда не был.

В позе птицы делают свои дела. Но я об другом, если едешь в чужую страну - уважай их порядки. Ну нет у австрийцев ночной срачки что бы делать санузел сразу из каждой спальни.
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 31 сер, 2022 17:01

Як українці оцінюють досвід оренди під час війни https://budynok.com.ua/ua/how-ukrainian ... ng-the-war
"Здебільшого люди зазначали, що залишилися в хороших або нейтральних стосунках з орендодавцем — лише 13,5% заявили, що розійшлися з господарем квартири на «негативній ноті». Що стосується поступок з боку орендодавців, то найчастіше власники квартир знижували вартість оренди. Про такий крок назустріч заявили 30% опитаних українців на платформі. Найпоширеніший розмір знижки — 11-20% (46% відповідей). Водночас 51% респондентів зазначили, що умови оренди не змінилися".
Виходить, що 51% орендодавців - безсумлінні, неспівчутливі, безсердечні глитаї-здирники. Майже половина чуйних орендодавців поступилася лише на нікчемні 11-20%. Наприклад, я з середини березня знизив ставки відповідно на 57%, 58% та 41%. На одній з квартир сплатив за орендарів комунальні (+ опалення) за цілий місяць, відпустив їх з богом, повернувши 100% заставної суми. Де одержати орден ??? Моє добросерддя завершиться у середині вересня. Правда, до лютневих ставок, на жаль, повернутися нереально. Усім нам, орендодавцям і орендарям, треба якось пережити зиму, зігріваючи серця теплом людяності.
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 сер, 2022 17:33

  ihorkyiv написав:Як українці оцінюють досвід оренди під час війни https://budynok.com.ua/ua/how-ukrainian ... ng-the-war
"Здебільшого люди зазначали, що залишилися в хороших або нейтральних стосунках з орендодавцем — лише 13,5% заявили, що розійшлися з господарем квартири на «негативній ноті». Що стосується поступок з боку орендодавців, то найчастіше власники квартир знижували вартість оренди. Про такий крок назустріч заявили 30% опитаних українців на платформі. Найпоширеніший розмір знижки — 11-20% (46% відповідей). Водночас 51% респондентів зазначили, що умови оренди не змінилися".
Виходить, що 51% орендодавців - безсумлінні, неспівчутливі, безсердечні глитаї-здирники. Майже половина чуйних орендодавців поступилася лише на нікчемні 11-20%. Наприклад, я з середини березня знизив ставки відповідно на 57%, 58% та 41%. На одній з квартир сплатив за орендарів комунальні (+ опалення) за цілий місяць, відпустив їх з богом, повернувши 100% заставної суми. Де одержати орден ??? Моє добросерддя завершиться у середині вересня. Правда, до лютневих ставок, на жаль, повернутися нереально. Усім нам, орендодавцям і орендарям, треба якось пережити зиму, зігріваючи серця теплом людяності.

Так ведь недвижимость в областных центрах Украины - это валютный актив (валютную оговорку обязательно включаем в договор). Поэтому то, что арендодатели не подняли аренду в гривнах (из тех, кто соглашался ее получать в гривнах) на процент девальвации - это уже огромная скидка. Куда ж больше?
airmax78
 
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