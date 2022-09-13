Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 03 вер, 2022 20:25
UA написав:Кстати в городе Киеве кто то кроме меня, сейчас ремонт под аренду делает?
Делаю. Возможно под аренду.
lel
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Додано: Нед 04 вер, 2022 21:31
zerocool написав: Vlad442 написав: zerocool написав:
Перездали тут вбиту 2к з боєм і чергою, не дивилися ні на стан-чистоту, ні на що, аби в'їхати.
Кажуть, намітився величезний дефіцит дешевих 2-3к у спальниках, багато сімей приїхало к початку навчального року.
Яке співвідношення до довоєнних цін? Чи вийшла оренда у гривні на рівень 21-ого року?
До речі так, вийшло рівно як рік тому в 2021, щоправда тоді знімали довго і було вже нижче за ринкову.
Если с боем и очередью, то что, цену не подрассчитали?
Ромасик
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Додано: Нед 04 вер, 2022 21:34
UA написав:
Единственное что не пойму, зачем например не имеющему работы в Киеве харьковчанину обязательно Печерск или Голосеево? Почему не уютные
Троещина с Борщаговкой?
Зачем ему Киев?
Ромасик
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Додано: Нед 04 вер, 2022 21:43
Ромасик написав: UA написав:
Единственное что не пойму, зачем например не имеющему работы в Киеве харьковчанину обязательно Печерск или Голосеево? Почему не уютные
Троещина с Борщаговкой?
Зачем ему Киев?
В Киеве аренда дешевая и относительно хорошее состояние квартир.
UA
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Додано: Нед 04 вер, 2022 21:56
Ромасик написав: zerocool написав: Vlad442 написав:
Яке співвідношення до довоєнних цін? Чи вийшла оренда у гривні на рівень 21-ого року?
До речі так, вийшло рівно як рік тому в 2021, щоправда тоді знімали довго і було вже нижче за ринкову.
Если с боем и очередью, то что, цену не подрассчитали?
Можливо так, а може, попит нееластичний і різко падає при невеликому підвищенні.
Не перевіряли, у будь-якому разі тисяча-дві погоди не зроблять, а біженцям жити десь треба.
zerocool
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Додано: Вів 06 вер, 2022 09:04
UA написав:
относительно хорошее состояние квартир.
Поки що.
З довоєнної епохи.
Зараз, при нинішніх орендних ставках, немає сенсу вкладати гроші в ремонти, нові меблі чи нову побутову техніку.
Взагалі, орендні квартири повинні здаватись без меблів і без побутової техніки, як в Америці та Європі.
Frant
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Додано: Вів 06 вер, 2022 09:12
Frant написав:
..
Взагалі, орендні квартири повинні здаватись без меблів і без побутової техніки, як в Америці та Європі.
и без ремонта. Должна же быть у нас своя изюминка
sequence
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Додано: Вів 06 вер, 2022 10:57
sequence написав: Frant написав:
..
Взагалі, орендні квартири повинні здаватись без меблів і без побутової техніки, як в Америці та Європі.
и без ремонта. Должна же быть у нас своя изюминка
В Європі та Америці - орендодавці флетлорди - не вельми паряться з ремонтами, так)))))
Можна жити і без скритних МОПів і суперсучасних плінтусів))))
Frant
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Додано: П'ят 16 вер, 2022 16:46
sequence написав: Frant написав:
..
Взагалі, орендні квартири повинні здаватись без меблів і без побутової техніки, як в Америці та Європі.
и без ремонта. Должна же быть у нас своя изюминка
И бесплатно. Вот вам целое кило изюма.
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/bezkosh ... PEax3.html
Безкоштовно на 8 місяців, потім оренда 3000 гривень або безкоштовно за умови поступового косметичного ремонту! Довгостроково!
vitaliian
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