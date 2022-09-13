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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2306230723082309
Повідомлення Додано: Суб 03 вер, 2022 20:25

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

UA написав:Кстати в городе Киеве кто то кроме меня, сейчас ремонт под аренду делает?
Делаю. Возможно под аренду.
lel
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 вер, 2022 21:31

  zerocool написав:
  Vlad442 написав:
  zerocool написав:Перездали тут вбиту 2к з боєм і чергою, не дивилися ні на стан-чистоту, ні на що, аби в'їхати.
Кажуть, намітився величезний дефіцит дешевих 2-3к у спальниках, багато сімей приїхало к початку навчального року.

Яке співвідношення до довоєнних цін? Чи вийшла оренда у гривні на рівень 21-ого року?

До речі так, вийшло рівно як рік тому в 2021, щоправда тоді знімали довго і було вже нижче за ринкову.

Если с боем и очередью, то что, цену не подрассчитали?
Ромасик
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Повідомлення Додано: Нед 04 вер, 2022 21:34

  UA написав:Единственное что не пойму, зачем например не имеющему работы в Киеве харьковчанину обязательно Печерск или Голосеево? Почему не уютные :mrgreen: Троещина с Борщаговкой?

Зачем ему Киев?
Ромасик
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Повідомлення Додано: Нед 04 вер, 2022 21:43

  Ромасик написав:
  UA написав:Единственное что не пойму, зачем например не имеющему работы в Киеве харьковчанину обязательно Печерск или Голосеево? Почему не уютные :mrgreen: Троещина с Борщаговкой?

Зачем ему Киев?

В Киеве аренда дешевая и относительно хорошее состояние квартир.
UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 вер, 2022 21:56

  Ромасик написав:
  zerocool написав:
  Vlad442 написав:Яке співвідношення до довоєнних цін? Чи вийшла оренда у гривні на рівень 21-ого року?

До речі так, вийшло рівно як рік тому в 2021, щоправда тоді знімали довго і було вже нижче за ринкову.

Если с боем и очередью, то что, цену не подрассчитали?

Можливо так, а може, попит нееластичний і різко падає при невеликому підвищенні.
Не перевіряли, у будь-якому разі тисяча-дві погоди не зроблять, а біженцям жити десь треба.
zerocool
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Повідомлення Додано: Вів 06 вер, 2022 09:04

  UA написав:относительно хорошее состояние квартир.

Поки що.
З довоєнної епохи.

Зараз, при нинішніх орендних ставках, немає сенсу вкладати гроші в ремонти, нові меблі чи нову побутову техніку.

Взагалі, орендні квартири повинні здаватись без меблів і без побутової техніки, як в Америці та Європі.
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 06 вер, 2022 09:12

  Frant написав:..

Взагалі, орендні квартири повинні здаватись без меблів і без побутової техніки, як в Америці та Європі.

и без ремонта. Должна же быть у нас своя изюминка
sequence
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 вер, 2022 10:57

  sequence написав:
  Frant написав:..

Взагалі, орендні квартири повинні здаватись без меблів і без побутової техніки, як в Америці та Європі.

и без ремонта. Должна же быть у нас своя изюминка

В Європі та Америці - орендодавці флетлорди - не вельми паряться з ремонтами, так)))))
Можна жити і без скритних МОПів і суперсучасних плінтусів))))
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 16 вер, 2022 16:46

  sequence написав:
  Frant написав:..

Взагалі, орендні квартири повинні здаватись без меблів і без побутової техніки, як в Америці та Європі.

и без ремонта. Должна же быть у нас своя изюминка

И бесплатно. Вот вам целое кило изюма.
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/bezkosh ... PEax3.html

Безкоштовно на 8 місяців, потім оренда 3000 гривень або безкоштовно за умови поступового косметичного ремонту! Довгостроково!
vitaliian
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