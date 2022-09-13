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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2307230823092310
Повідомлення Додано: Суб 17 вер, 2022 10:52

  vitaliian написав:
  sequence написав:
  Frant написав:..

Взагалі, орендні квартири повинні здаватись без меблів і без побутової техніки, як в Америці та Європі.

и без ремонта. Должна же быть у нас своя изюминка

Вот вам целое кило изюма.
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/bezkosh ... PEax3.html

Света сбрасывает телефон.
Этот номер почему то забит у меня в телефоне как РЫЛЫ ТОРПЕДА.
Наверно просто совпадение.

По ситуации на рынке аренды.
Бюджетный сегмент в нормальной локации практически вышел на довоенные цены аренды.
Предложения в нормальной локации минимум.
UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 вер, 2022 11:52

  UA написав:
  vitaliian написав:
  sequence написав: и без ремонта. Должна же быть у нас своя изюминка

Вот вам целое кило изюма.
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/bezkosh ... PEax3.html

Света сбрасывает телефон.
Этот номер почему то забит у меня в телефоне как РЫЛЫ ТОРПЕДА.
Наверно просто совпадение.

По ситуации на рынке аренды.
Бюджетный сегмент в нормальной локации практически вышел на довоенные цены аренды.
Предложения в нормальной локации минимум.

Ще не дійшов. Ціни в грн - меньші за січень 2022.
В доларах - падіння в 2 (два) рази.

Орендний ринок Києва - тримається за рахунок біженців від війни.
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 17 вер, 2022 13:25

  Frant написав: Ціни в грн - меньші за січень 2022.
В доларах - падіння в 2 (два) рази.

Орендний ринок Києва - тримається за рахунок біженців від війни.

Дивлячись за жк, де я зараз тимчасово проживаю на Лівобережці, то ціни повернулись в гривнях на 2021 рік, але в долларах впали звичайно, що для мене добре)). Коли вже збудуться прогнози форумчан із курсом доллара по 100 і більше? Чекаю, не дочекаюсь ...
roberto dark
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  #<1 ... 2307230823092310
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