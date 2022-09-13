Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Frant написав: Ціни в грн - меньші за січень 2022. В доларах - падіння в 2 (два) рази.
Орендний ринок Києва - тримається за рахунок біженців від війни.
Дивлячись за жк, де я зараз тимчасово проживаю на Лівобережці, то ціни повернулись в гривнях на 2021 рік, але в долларах впали звичайно, що для мене добре)). Коли вже збудуться прогнози форумчан із курсом доллара по 100 і більше? Чекаю, не дочекаюсь ...