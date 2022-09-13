Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
UA написав:По ситуации на рынке аренды. Бюджетный сегмент в нормальной локации практически вышел на довоенные цены аренды. Предложения в нормальной локации минимум.
Бюджетный сегмент в вашем понимании с какой отметки начинается ? До войны не припомню цен ниже 6500 грн. даже за 1к хрущ в состоянии "от бабушки". Сейчас подобные варианты по 5000 грн. вполне еще есть. Во всяком случае за инфляцией потребительских цен стоимость аренды вообще не успевает. Т.е. у флетлордов не получается компенсировать инфляцию за счет забора крови арендаторов. )
vladimir07 написав:Сейчас подобные варианты по 5000 грн
сейчас дно от бабушки 3500
Frant написав:Орендний ринок Києва - тримається за рахунок біженців від війни.
беженцев в Киеве - минимум, смотрите на номера авто.
Ну біженці не тільки на авто прибувають. На цьому тиждні спілкувався з жінкою з Маріуполя (виїхала автобусом), живе зараз до речі в Ірпені у знайомих але хоче перебратися в Київ, бо тут не може знайти роботу а їздити на лівий берег, де є вакансія, довго і дорого (з її слів).