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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2307230823092310
Повідомлення Додано: Суб 17 вер, 2022 10:52

  vitaliian написав:
  sequence написав:
  Frant написав:..

Взагалі, орендні квартири повинні здаватись без меблів і без побутової техніки, як в Америці та Європі.

и без ремонта. Должна же быть у нас своя изюминка

Вот вам целое кило изюма.
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/bezkosh ... PEax3.html

Света сбрасывает телефон.
Этот номер почему то забит у меня в телефоне как РЫЛЫ ТОРПЕДА.
Наверно просто совпадение.

По ситуации на рынке аренды.
Бюджетный сегмент в нормальной локации практически вышел на довоенные цены аренды.
Предложения в нормальной локации минимум.
UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 вер, 2022 11:52

  UA написав:
  vitaliian написав:
  sequence написав: и без ремонта. Должна же быть у нас своя изюминка

Вот вам целое кило изюма.
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/bezkosh ... PEax3.html

Света сбрасывает телефон.
Этот номер почему то забит у меня в телефоне как РЫЛЫ ТОРПЕДА.
Наверно просто совпадение.

По ситуации на рынке аренды.
Бюджетный сегмент в нормальной локации практически вышел на довоенные цены аренды.
Предложения в нормальной локации минимум.

Ще не дійшов. Ціни в грн - меньші за січень 2022.
В доларах - падіння в 2 (два) рази.

Орендний ринок Києва - тримається за рахунок біженців від війни.
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 17 вер, 2022 19:59

  UA написав:По ситуации на рынке аренды.
Бюджетный сегмент в нормальной локации практически вышел на довоенные цены аренды.
Предложения в нормальной локации минимум.


Бюджетный сегмент в вашем понимании с какой отметки начинается ?
До войны не припомню цен ниже 6500 грн. даже за 1к хрущ в состоянии "от бабушки". Сейчас подобные варианты по 5000 грн. вполне еще есть.
Во всяком случае за инфляцией потребительских цен стоимость аренды вообще не успевает.
Т.е. у флетлордов не получается компенсировать инфляцию за счет забора крови арендаторов. )
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 вер, 2022 20:03

  vladimir07 написав:Сейчас подобные варианты по 5000 грн
сейчас дно от бабушки 3500
  Frant написав:Орендний ринок Києва - тримається за рахунок біженців від війни.
беженцев в Киеве - минимум, смотрите на номера авто.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 17 вер, 2022 20:22

  vitaliian написав:
  vladimir07 написав:Сейчас подобные варианты по 5000 грн
сейчас дно от бабушки 3500
  Frant написав:Орендний ринок Києва - тримається за рахунок біженців від війни.
беженцев в Киеве - минимум, смотрите на номера авто.


Ну біженці не тільки на авто прибувають. На цьому тиждні спілкувався з жінкою з Маріуполя (виїхала автобусом), живе зараз до речі в Ірпені у знайомих але хоче перебратися в Київ, бо тут не може знайти роботу а їздити на лівий берег, де є вакансія, довго і дорого (з її слів).
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 вер, 2022 04:45

  vitaliian написав:
  vladimir07 написав:Сейчас подобные варианты по 5000 грн
сейчас дно от бабушки 3500
  Frant написав:Орендний ринок Києва - тримається за рахунок біженців від війни.
беженцев в Киеве - минимум, смотрите на номера авто.

Пересічні біженці не мають автомобілів. Ти в курсі про існування залізничного транспорту і автобусів???

Біженцям,як і іншим квартирантам, цікавіший Київ (робота плюс інфраструктура), ніж пригороди за 20 км від столиці.
Frant
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  #<1 ... 2307230823092310
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