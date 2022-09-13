Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
UA написав:По ситуации на рынке аренды. Бюджетный сегмент в нормальной локации практически вышел на довоенные цены аренды. Предложения в нормальной локации минимум.
Бюджетный сегмент в вашем понимании с какой отметки начинается ? До войны не припомню цен ниже 6500 грн. даже за 1к хрущ в состоянии "от бабушки". Сейчас подобные варианты по 5000 грн. вполне еще есть. Во всяком случае за инфляцией потребительских цен стоимость аренды вообще не успевает. Т.е. у флетлордов не получается компенсировать инфляцию за счет забора крови арендаторов. )
vladimir07 написав:Сейчас подобные варианты по 5000 грн
сейчас дно от бабушки 3500
Frant написав:Орендний ринок Києва - тримається за рахунок біженців від війни.
беженцев в Киеве - минимум, смотрите на номера авто.
Ну біженці не тільки на авто прибувають. На цьому тиждні спілкувався з жінкою з Маріуполя (виїхала автобусом), живе зараз до речі в Ірпені у знайомих але хоче перебратися в Київ, бо тут не може знайти роботу а їздити на лівий берег, де є вакансія, довго і дорого (з її слів).
UA написав:По ситуации на рынке аренды. Бюджетный сегмент в нормальной локации практически вышел на довоенные цены аренды. Предложения в нормальной локации минимум.
Бюджетный сегмент в вашем понимании с какой отметки начинается ? До войны не припомню цен ниже 6500 грн. даже за 1к хрущ в состоянии "от бабушки". Сейчас подобные варианты по 5000 грн. вполне еще есть. Во всяком случае за инфляцией потребительских цен стоимость аренды вообще не успевает. Т.е. у флетлордов не получается компенсировать инфляцию за счет забора крови арендаторов. )
Опишу ценовую довоенную ситуацию. Бюджетный сегмент в моем понимании это когда пан хотел жить на Печерске, но у него не было бабла (или жаба давила) снимать 1 к за 1000 у.е в Новолипках. Потому пан снимал чистый 1 к хрущь на Неманской за 12 000 - 13 000 грн. Или пан экономит на жить в оболонском Оазисе, потому пан снимает 1к на Приречной. Но пан также гуляет в развалочку по Оболенской набережной, а не едет туда с ПОХа. Бюджетный сегмент это возможность более - менее комфортно жить в нормальном районе за относительно недорого. К какому сегменту отнести ДВРЗ, Борщагу, ПОХ или Бортничи я затрудняюсь. Вероятно это специальный сегмент для понаехов из очень глубоких мест.
Frant написав:Пересічний біженець приїхав автобусом чи залізничним транспортом. Персональний автотранспорт - розкіш для провінції. Ти цього не знаєш?
если иногородних номеров больше не стало почему должно стать больше беженцев на автобусах, их соотношение везде одинаковое. В том городе где живёт мой отец появились пробки, 70% авто херсонские, Донецкая и Луганская область. А в Киев на авто не едут, франта боятся.
UA написав:По ситуации на рынке аренды. Бюджетный сегмент в нормальной локации практически вышел на довоенные цены аренды. Предложения в нормальной локации минимум.
На этой неделе пересдал(точнее - продлил на год) квартирку, которая соответствует на мой взгляд выделенной выше классификации. С повышением цены. Арендатор думал два дня, но со скрипом согласился. Он заехал в апреле(вместо умотавших в Европы) за 60% от довоенной цены в гривне. Сейчас будет 75%, тоже в гривне
UA написав:По ситуации на рынке аренды. Бюджетный сегмент в нормальной локации практически вышел на довоенные цены аренды. Предложения в нормальной локации минимум.
На этой неделе пересдал(точнее - продлил на год) квартирку, которая соответствует на мой взгляд выделенной выше классификации. С повышением цены. Арендатор думал два дня, но со скрипом согласился. Он заехал в апреле(вместо умотавших в Европы) за 60% от довоенной цены в гривне. Сейчас будет 75%, тоже в гривне
Выделите время и попробуйте сами снять аналогичную вашей квартиру. Или хотя бы обзвонить, а не просто посмотреть объявления на ОЛХ. А уже потом определите рыночную цену на сегодняшний день.