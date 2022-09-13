Додано: Нед 18 вер, 2022 10:53

vladimir07 написав: UA написав: По ситуации на рынке аренды.

Бюджетный сегмент в нормальной локации практически вышел на довоенные цены аренды.

Предложения в нормальной локации минимум. По ситуации на рынке аренды.Бюджетный сегмент в нормальной локации практически вышел на довоенные цены аренды.Предложения в нормальной локации минимум.



Бюджетный сегмент в вашем понимании с какой отметки начинается ?

До войны не припомню цен ниже 6500 грн. даже за 1к хрущ в состоянии "от бабушки". Сейчас подобные варианты по 5000 грн. вполне еще есть.

Во всяком случае за инфляцией потребительских цен стоимость аренды вообще не успевает.

Т.е. у флетлордов не получается компенсировать инфляцию за счет забора крови арендаторов. ) Бюджетный сегмент в вашем понимании с какой отметки начинается ?До войны не припомню цен ниже 6500 грн. даже за 1к хрущ в состоянии "от бабушки". Сейчас подобные варианты по 5000 грн. вполне еще есть.Во всяком случае за инфляцией потребительских цен стоимость аренды вообще не успевает.Т.е. у флетлордов не получается компенсировать инфляцию за счет забора крови арендаторов. )

Опишу ценовую довоенную ситуацию.Бюджетный сегмент в моем понимании это когда пан хотел жить на Печерске, но у него не было бабла (или жаба давила) снимать 1 к за 1000 у.е в Новолипках. Потому пан снимал чистый 1 к хрущь на Неманской за 12 000 - 13 000 грн.Или пан экономит на жить в оболонском Оазисе, потому пан снимает 1к на Приречной.Но пан также гуляет в развалочку по Оболенской набережной, а не едет туда с ПОХа.Бюджетный сегмент это возможность более - менее комфортно жить в нормальном районе за относительно недорого.К какому сегменту отнести ДВРЗ, Борщагу, ПОХ или Бортничи я затрудняюсь.Вероятно это специальный сегмент для понаехов из очень глубоких мест.