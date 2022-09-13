Damien написав:
На этой неделе пересдал(точнее - продлил на год) квартирку, которая соответствует на мой взгляд выделенной выше классификации. С повышением цены. Арендатор думал два дня, но со скрипом согласился. Он заехал в апреле(вместо умотавших в Европы) за 60% от довоенной цены в гривне. Сейчас будет 75%, тоже в гривне
Хотелось бы конкретные цифры, локацию, желательно вид самого объекта
А то получается вилами по инстаграмму
В Днепре к примеру гривневая аренда с февраля подросла, но не существенно, не вслед за курсом
Конечно кто успел сделать ремонт как у €йра в 21м году и в нормальных домах ищут состоятельных кротов с валютными заначками соразмерными их хотелкам
А жлобьё хочет многое а точнее всё...