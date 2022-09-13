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Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 18 вер, 2022 22:21
Damien написав: UA написав:
По ситуации на рынке аренды.Бюджетный сегмент в нормальной локации
практически вышел на довоенные цены аренды.
Предложения в нормальной локации минимум.
На этой неделе пересдал(точнее - продлил на год) квартирку, которая соответствует на мой взгляд выделенной выше классификации. С повышением цены. Арендатор думал два дня, но со скрипом согласился. Он заехал в апреле(вместо умотавших в Европы) за 60% от довоенной цены в гривне. Сейчас будет 75%, тоже в гривне
Хотелось бы конкретные цифры, локацию, желательно вид самого объекта
А то получается вилами по инстаграмму
В Днепре к примеру гривневая аренда с февраля подросла, но не существенно, не вслед за курсом
Конечно кто успел сделать ремонт как у €йра в 21м году и в нормальных домах ищут состоятельных кротов с валютными заначками соразмерными их хотелкам
А жлобьё хочет многое а точнее всё...
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барабашов
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Додано: Пон 19 вер, 2022 08:09
барабашов написав: Damien написав: UA написав:
По ситуации на рынке аренды.Бюджетный сегмент в нормальной локации
практически вышел на довоенные цены аренды.
Предложения в нормальной локации минимум.
На этой неделе пересдал(точнее - продлил на год) квартирку, которая соответствует на мой взгляд выделенной выше классификации. С повышением цены. Арендатор думал два дня, но со скрипом согласился. Он заехал в апреле(вместо умотавших в Европы) за 60% от довоенной цены в гривне. Сейчас будет 75%, тоже в гривне
Хотелось бы конкретные цифры, локацию, желательно вид самого объекта
А то получается вилами по инстаграмму
В Днепре к примеру гривневая аренда с февраля подросла, но не существенно, не вслед за курсом
Конечно кто успел сделать ремонт как у €йра в 21м году и в нормальных домах ищут состоятельных кротов с валютными заначками соразмерными их хотелкам
А жлобьё хочет многое а точнее всё...
Ремонти, зразка виконаного п. Аеромаксом - для орендних квартир малопридатні.
По перше,вони ніколи не окупляться.
По друге, вони більш-менш швидко засруться квартирантами.
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Frant
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