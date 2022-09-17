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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2308230923102311
Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 08:09

  барабашов написав:
  Damien написав:
  UA написав:По ситуации на рынке аренды.
Бюджетный сегмент в нормальной локации практически вышел на довоенные цены аренды.
Предложения в нормальной локации минимум.

На этой неделе пересдал(точнее - продлил на год) квартирку, которая соответствует на мой взгляд выделенной выше классификации. С повышением цены. Арендатор думал два дня, но со скрипом согласился. Он заехал в апреле(вместо умотавших в Европы) за 60% от довоенной цены в гривне. Сейчас будет 75%, тоже в гривне

Хотелось бы конкретные цифры, локацию, желательно вид самого объекта
А то получается вилами по инстаграмму
В Днепре к примеру гривневая аренда с февраля подросла, но не существенно, не вслед за курсом
Конечно кто успел сделать ремонт как у €йра в 21м году и в нормальных домах ищут состоятельных кротов с валютными заначками соразмерными их хотелкам
А жлобьё хочет многое а точнее всё...

Ремонти, зразка виконаного п. Аеромаксом - для орендних квартир малопридатні.
По перше,вони ніколи не окупляться.
По друге, вони більш-менш швидко засруться квартирантами.
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Повідомлення Додано: Вів 20 вер, 2022 13:02

  vitaliian написав:
  vladimir07 написав:Сейчас подобные варианты по 5000 грн
сейчас дно от бабушки 3500

За 3500 сейчас будет что-то типа такого .
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/kvartir ... PIErQ.html

Т.е. похуже чем чистая с коверчиком квартира от бабушки.
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 вер, 2022 16:01

Пример чистой квартиры от "бабушки".
Роман Юрьевич с электросамокатом и еще будет менять подаренный самсунг на айфон ищет сожительницу в квартиру с сервантом, чашечками, диваном и креслом с накидочкой. :D

https://www.olx.ua/d/obyavlenie/ischu-s ... g%7Cnormal
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 вер, 2022 16:44

  vladimir07 написав:
  vitaliian написав:
  vladimir07 написав:Сейчас подобные варианты по 5000 грн
сейчас дно от бабушки 3500

За 3500 сейчас будет что-то типа такого .
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/kvartir ... PIErQ.html

Т.е. похуже чем чистая с коверчиком квартира от бабушки.

Там написано що 4000, аналогічна на правому березі та +-якимось ремонтом – вже від 5-6к.
Плюс комуналка 1000? Дивно, в таких гостинках влітку має бути в районі 600, якщо одна людина живе.
zerocool
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Повідомлення Додано: Вів 20 вер, 2022 17:32

  zerocool написав:Там написано що 4000, аналогічна на правому березі та +-якимось ремонтом – вже від 5-6к.
Плюс комуналка 1000? Дивно, в таких гостинках влітку має бути в районі 600, якщо одна людина живе.


В заголовке цена 3500+договорная, а в тексте 4000 .
Это обычная ситуация, когда цену снижают и исправляют только в заголовке, забывая при этом исправлять в тексте.
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 вер, 2022 20:13

  vladimir07 написав:
  zerocool написав:Там написано що 4000, аналогічна на правому березі та +-якимось ремонтом – вже від 5-6к.
Плюс комуналка 1000? Дивно, в таких гостинках влітку має бути в районі 600, якщо одна людина живе.


В заголовке цена 3500+договорная, а в тексте 4000 .
Это обычная ситуация, когда цену снижают и исправляют только в заголовке, забывая при этом исправлять в тексте.

Або навпаки - ціну в тексті ставлять реальну, а в заголовку то для клікбейту.

Там же ця квартира ще продається, ходитимуть на перегляди у будь-який час. $32к – як думаєте, ціна адекватна?
zerocool
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  #<1 ... 2308230923102311
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