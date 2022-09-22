Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
UA написав:По ситуации на рынке аренды. Бюджетный сегмент в нормальной локации практически вышел на довоенные цены аренды. Предложения в нормальной локации минимум.
На этой неделе пересдал(точнее - продлил на год) квартирку, которая соответствует на мой взгляд выделенной выше классификации. С повышением цены. Арендатор думал два дня, но со скрипом согласился. Он заехал в апреле(вместо умотавших в Европы) за 60% от довоенной цены в гривне. Сейчас будет 75%, тоже в гривне
Хотелось бы конкретные цифры, локацию, желательно вид самого объекта А то получается вилами по инстаграмму В Днепре к примеру гривневая аренда с февраля подросла, но не существенно, не вслед за курсом Конечно кто успел сделать ремонт как у €йра в 21м году и в нормальных домах ищут состоятельных кротов с валютными заначками соразмерными их хотелкам А жлобьё хочет многое а точнее всё...
Ремонти, зразка виконаного п. Аеромаксом - для орендних квартир малопридатні. По перше,вони ніколи не окупляться. По друге, вони більш-менш швидко засруться квартирантами.
Пример чистой квартиры от "бабушки". Роман Юрьевич с электросамокатом и еще будет менять подаренный самсунг на айфон ищет сожительницу в квартиру с сервантом, чашечками, диваном и креслом с накидочкой.
zerocool написав:Там написано що 4000, аналогічна на правому березі та +-якимось ремонтом – вже від 5-6к. Плюс комуналка 1000? Дивно, в таких гостинках влітку має бути в районі 600, якщо одна людина живе.
В заголовке цена 3500+договорная, а в тексте 4000 . Это обычная ситуация, когда цену снижают и исправляют только в заголовке, забывая при этом исправлять в тексте.
zerocool написав:Там написано що 4000, аналогічна на правому березі та +-якимось ремонтом – вже від 5-6к. Плюс комуналка 1000? Дивно, в таких гостинках влітку має бути в районі 600, якщо одна людина живе.
В заголовке цена 3500+договорная, а в тексте 4000 . Это обычная ситуация, когда цену снижают и исправляют только в заголовке, забывая при этом исправлять в тексте.
Або навпаки - ціну в тексті ставлять реальну, а в заголовку то для клікбейту.
Там же ця квартира ще продається, ходитимуть на перегляди у будь-який час. $32к – як думаєте, ціна адекватна?
Попит на оренду житла у Києві перевищив довоєнний рівень https://hvylya.net/uk/news/259581-spros ... nyy-uroven Може зріс не попит, а потреба із інтенсифікацією запитів ?? Бо попит і потреба - це різні поняття, які різняться платоспроможністю пошуківця. На двох квартирах трохи наблизив орендні ставки у грн до лютневих показників, на третій - планую у листопаді.
ihorkyiv написав:Попит на оренду житла у Києві перевищив довоєнний рівень https://hvylya.net/uk/news/259581-spros ... nyy-uroven Може зріс не попит, а потреба із інтенсифікацією запитів ?? Бо попит і потреба - це різні поняття, які різняться платоспроможністю пошуківця. На двох квартирах трохи наблизив орендні ставки у грн до лютневих показників, на третій - планую у листопаді.
Нужно в первую очередь обращать внимание на изменение количества предложений квартир в конкретном доме, микрорайоне... Сейчас предложение сократилось в два - три раза в сравнении с серединой августа. Местами предложение вообще исчезло. Всё сняли. Естественно такая ситуация привела к росту арендных ставок. Многие арендаторы не потянут новый прайс и будут вынуждены понизить класс снимаемого жилья.