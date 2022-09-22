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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2308230923102311
Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 08:09

  барабашов написав:
  Damien написав:
  UA написав:По ситуации на рынке аренды.
Бюджетный сегмент в нормальной локации практически вышел на довоенные цены аренды.
Предложения в нормальной локации минимум.

На этой неделе пересдал(точнее - продлил на год) квартирку, которая соответствует на мой взгляд выделенной выше классификации. С повышением цены. Арендатор думал два дня, но со скрипом согласился. Он заехал в апреле(вместо умотавших в Европы) за 60% от довоенной цены в гривне. Сейчас будет 75%, тоже в гривне

Хотелось бы конкретные цифры, локацию, желательно вид самого объекта
А то получается вилами по инстаграмму
В Днепре к примеру гривневая аренда с февраля подросла, но не существенно, не вслед за курсом
Конечно кто успел сделать ремонт как у €йра в 21м году и в нормальных домах ищут состоятельных кротов с валютными заначками соразмерными их хотелкам
А жлобьё хочет многое а точнее всё...

Ремонти, зразка виконаного п. Аеромаксом - для орендних квартир малопридатні.
По перше,вони ніколи не окупляться.
По друге, вони більш-менш швидко засруться квартирантами.
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 20 вер, 2022 13:02

  vitaliian написав:
  vladimir07 написав:Сейчас подобные варианты по 5000 грн
сейчас дно от бабушки 3500

За 3500 сейчас будет что-то типа такого .
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/kvartir ... PIErQ.html

Т.е. похуже чем чистая с коверчиком квартира от бабушки.
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Повідомлення Додано: Вів 20 вер, 2022 16:01

Пример чистой квартиры от "бабушки".
Роман Юрьевич с электросамокатом и еще будет менять подаренный самсунг на айфон ищет сожительницу в квартиру с сервантом, чашечками, диваном и креслом с накидочкой. :D

https://www.olx.ua/d/obyavlenie/ischu-s ... g%7Cnormal
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 вер, 2022 16:44

  vladimir07 написав:
  vitaliian написав:
  vladimir07 написав:Сейчас подобные варианты по 5000 грн
сейчас дно от бабушки 3500

За 3500 сейчас будет что-то типа такого .
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/kvartir ... PIErQ.html

Т.е. похуже чем чистая с коверчиком квартира от бабушки.

Там написано що 4000, аналогічна на правому березі та +-якимось ремонтом – вже від 5-6к.
Плюс комуналка 1000? Дивно, в таких гостинках влітку має бути в районі 600, якщо одна людина живе.
zerocool
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Повідомлення Додано: Вів 20 вер, 2022 17:32

  zerocool написав:Там написано що 4000, аналогічна на правому березі та +-якимось ремонтом – вже від 5-6к.
Плюс комуналка 1000? Дивно, в таких гостинках влітку має бути в районі 600, якщо одна людина живе.


В заголовке цена 3500+договорная, а в тексте 4000 .
Это обычная ситуация, когда цену снижают и исправляют только в заголовке, забывая при этом исправлять в тексте.
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 вер, 2022 20:13

  vladimir07 написав:
  zerocool написав:Там написано що 4000, аналогічна на правому березі та +-якимось ремонтом – вже від 5-6к.
Плюс комуналка 1000? Дивно, в таких гостинках влітку має бути в районі 600, якщо одна людина живе.


В заголовке цена 3500+договорная, а в тексте 4000 .
Это обычная ситуация, когда цену снижают и исправляют только в заголовке, забывая при этом исправлять в тексте.

Або навпаки - ціну в тексті ставлять реальну, а в заголовку то для клікбейту.

Там же ця квартира ще продається, ходитимуть на перегляди у будь-який час. $32к – як думаєте, ціна адекватна?
zerocool
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Повідомлення Додано: Вів 20 вер, 2022 22:08

  zerocool написав:Або навпаки - ціну в тексті ставлять реальну, а в заголовку то для клікбейту.

Там же ця квартира ще продається, ходитимуть на перегляди у будь-який час. $32к – як думаєте, ціна адекватна?


Сегодня приводили 3ком хрущ возле м. Дорогожичи за $35к.
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/sroc ... PGdQ2.html
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 14:23

Попит на оренду житла у Києві перевищив довоєнний рівень https://hvylya.net/uk/news/259581-spros ... nyy-uroven Може зріс не попит, а потреба із інтенсифікацією запитів ?? Бо попит і потреба - це різні поняття, які різняться платоспроможністю пошуківця. На двох квартирах трохи наблизив орендні ставки у грн до лютневих показників, на третій - планую у листопаді.
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 16:54

  ihorkyiv написав:Попит на оренду житла у Києві перевищив довоєнний рівень https://hvylya.net/uk/news/259581-spros ... nyy-uroven Може зріс не попит, а потреба із інтенсифікацією запитів ?? Бо попит і потреба - це різні поняття, які різняться платоспроможністю пошуківця. На двох квартирах трохи наблизив орендні ставки у грн до лютневих показників, на третій - планую у листопаді.

Нужно в первую очередь обращать внимание на изменение количества предложений квартир в конкретном доме, микрорайоне...
Сейчас предложение сократилось в два - три раза в сравнении с серединой августа.
Местами предложение вообще исчезло. Всё сняли.
Естественно такая ситуация привела к росту арендных ставок.
Многие арендаторы не потянут новый прайс и будут вынуждены понизить класс снимаемого жилья.
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 20:11

  UA написав:
  ihorkyiv написав:Попит на оренду житла у Києві перевищив довоєнний рівень https://hvylya.net/uk/news/259581-spros ... nyy-uroven Може зріс не попит, а потреба із інтенсифікацією запитів ?? Бо попит і потреба - це різні поняття, які різняться платоспроможністю пошуківця. На двох квартирах трохи наблизив орендні ставки у грн до лютневих показників, на третій - планую у листопаді.

Нужно в первую очередь обращать внимание на изменение количества предложений квартир в конкретном доме, микрорайоне...
Сейчас предложение сократилось в два - три раза в сравнении с серединой августа.
Местами предложение вообще исчезло. Всё сняли.
Естественно такая ситуация привела к росту арендных ставок.
Многие арендаторы не потянут новый прайс и будут вынуждены понизить класс снимаемого жилья.

Вражає ваша обізнаність щодо ситуативних обставин з орендою на мікроскопічному рівні - будинок, мікрорайон. Заздрю білою завистю. У яких "місцях" пропозиція взагалі зникла?? Поділіться, будь ласка, з форумом посиланням на відповідний інформаційний ресурс. Ви ж не самі проводили дослідження-опитування на кшталт електорального методу "від дверей до дверей" або у телефонному режимі??
ihorkyiv
 
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