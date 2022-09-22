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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2309231023112312
Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 23:14

vladimir07

И как та квартира, за 35к которая? Продана?
Andrey2512
 
Повідомлень: 299
З нами з: 04.04.22
Подякував: 18 раз.
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  #<1 ... 2309231023112312
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