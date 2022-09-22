Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
ihorkyiv написав:Попит на оренду житла у Києві перевищив довоєнний рівень https://hvylya.net/uk/news/259581-spros ... nyy-uroven Може зріс не попит, а потреба із інтенсифікацією запитів ?? Бо попит і потреба - це різні поняття, які різняться платоспроможністю пошуківця. На двох квартирах трохи наблизив орендні ставки у грн до лютневих показників, на третій - планую у листопаді.
Нужно в первую очередь обращать внимание на изменение количества предложений квартир в конкретном доме, микрорайоне... Сейчас предложение сократилось в два - три раза в сравнении с серединой августа. Местами предложение вообще исчезло. Всё сняли. Естественно такая ситуация привела к росту арендных ставок. Многие арендаторы не потянут новый прайс и будут вынуждены понизить класс снимаемого жилья.
Вражає ваша обізнаність щодо ситуативних обставин з орендою на мікроскопічному рівні - будинок, мікрорайон. Заздрю білою завистю. У яких "місцях" пропозиція взагалі зникла?? Поділіться, будь ласка, з форумом посиланням на відповідний інформаційний ресурс. Ви ж не самі проводили дослідження-опитування на кшталт електорального методу "від дверей до дверей" або у телефонному режимі??
Тут кожний пише, що хоче. "Кожна теорія має право на існування".
ihorkyiv написав:Попит на оренду житла у Києві перевищив довоєнний рівень https://hvylya.net/uk/news/259581-spros ... nyy-uroven Може зріс не попит, а потреба із інтенсифікацією запитів ?? Бо попит і потреба - це різні поняття, які різняться платоспроможністю пошуківця. На двох квартирах трохи наблизив орендні ставки у грн до лютневих показників, на третій - планую у листопаді.
Нужно в первую очередь обращать внимание на изменение количества предложений квартир в конкретном доме, микрорайоне... Сейчас предложение сократилось в два - три раза в сравнении с серединой августа. Местами предложение вообще исчезло. Всё сняли. Естественно такая ситуация привела к росту арендных ставок. Многие арендаторы не потянут новый прайс и будут вынуждены понизить класс снимаемого жилья.
Чебаны парадиз аренда в гривне в новостройках вышла на передвоенный уровень. Я пока в грише не поднимаю. Жду конца боевых дейсвий.