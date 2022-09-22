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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2309231023112312
Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 23:14

vladimir07

И как та квартира, за 35к которая? Продана?
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 06:19

  ihorkyiv написав:
  UA написав:
  ihorkyiv написав:Попит на оренду житла у Києві перевищив довоєнний рівень https://hvylya.net/uk/news/259581-spros ... nyy-uroven Може зріс не попит, а потреба із інтенсифікацією запитів ?? Бо попит і потреба - це різні поняття, які різняться платоспроможністю пошуківця. На двох квартирах трохи наблизив орендні ставки у грн до лютневих показників, на третій - планую у листопаді.

Нужно в первую очередь обращать внимание на изменение количества предложений квартир в конкретном доме, микрорайоне...
Сейчас предложение сократилось в два - три раза в сравнении с серединой августа.
Местами предложение вообще исчезло. Всё сняли.
Естественно такая ситуация привела к росту арендных ставок.
Многие арендаторы не потянут новый прайс и будут вынуждены понизить класс снимаемого жилья.

Вражає ваша обізнаність щодо ситуативних обставин з орендою на мікроскопічному рівні - будинок, мікрорайон. Заздрю білою завистю. У яких "місцях" пропозиція взагалі зникла?? Поділіться, будь ласка, з форумом посиланням на відповідний інформаційний ресурс. Ви ж не самі проводили дослідження-опитування на кшталт електорального методу "від дверей до дверей" або у телефонному режимі??

Тут кожний пише, що хоче.
"Кожна теорія має право на існування".
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 07:00

  UA написав:
  ihorkyiv написав:Попит на оренду житла у Києві перевищив довоєнний рівень https://hvylya.net/uk/news/259581-spros ... nyy-uroven Може зріс не попит, а потреба із інтенсифікацією запитів ?? Бо попит і потреба - це різні поняття, які різняться платоспроможністю пошуківця. На двох квартирах трохи наблизив орендні ставки у грн до лютневих показників, на третій - планую у листопаді.

Нужно в первую очередь обращать внимание на изменение количества предложений квартир в конкретном доме, микрорайоне...
Сейчас предложение сократилось в два - три раза в сравнении с серединой августа.
Местами предложение вообще исчезло. Всё сняли.
Естественно такая ситуация привела к росту арендных ставок.
Многие арендаторы не потянут новый прайс и будут вынуждены понизить класс снимаемого жилья.


Чебаны парадиз аренда в гривне в новостройках вышла на передвоенный уровень.
Я пока в грише не поднимаю. Жду конца боевых дейсвий.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 07:05

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

  Хомякоид написав:Жду конца боевых дейсвий


Не треба тупо чекати. Треба донатити. Або ж в ЗСУ!
Investor_K
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