RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2309231023112312
Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 23:14

vladimir07

И как та квартира, за 35к которая? Продана?
Andrey2512
 
Повідомлень: 302
З нами з: 04.04.22
Подякував: 18 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 06:19

  ihorkyiv написав:
  UA написав:
  ihorkyiv написав:Попит на оренду житла у Києві перевищив довоєнний рівень https://hvylya.net/uk/news/259581-spros ... nyy-uroven Може зріс не попит, а потреба із інтенсифікацією запитів ?? Бо попит і потреба - це різні поняття, які різняться платоспроможністю пошуківця. На двох квартирах трохи наблизив орендні ставки у грн до лютневих показників, на третій - планую у листопаді.

Нужно в первую очередь обращать внимание на изменение количества предложений квартир в конкретном доме, микрорайоне...
Сейчас предложение сократилось в два - три раза в сравнении с серединой августа.
Местами предложение вообще исчезло. Всё сняли.
Естественно такая ситуация привела к росту арендных ставок.
Многие арендаторы не потянут новый прайс и будут вынуждены понизить класс снимаемого жилья.

Вражає ваша обізнаність щодо ситуативних обставин з орендою на мікроскопічному рівні - будинок, мікрорайон. Заздрю білою завистю. У яких "місцях" пропозиція взагалі зникла?? Поділіться, будь ласка, з форумом посиланням на відповідний інформаційний ресурс. Ви ж не самі проводили дослідження-опитування на кшталт електорального методу "від дверей до дверей" або у телефонному режимі??

Тут кожний пише, що хоче.
"Кожна теорія має право на існування".
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22997
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1464 раз.
Подякували: 2418 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 07:00

  UA написав:
  ihorkyiv написав:Попит на оренду житла у Києві перевищив довоєнний рівень https://hvylya.net/uk/news/259581-spros ... nyy-uroven Може зріс не попит, а потреба із інтенсифікацією запитів ?? Бо попит і потреба - це різні поняття, які різняться платоспроможністю пошуківця. На двох квартирах трохи наблизив орендні ставки у грн до лютневих показників, на третій - планую у листопаді.

Нужно в первую очередь обращать внимание на изменение количества предложений квартир в конкретном доме, микрорайоне...
Сейчас предложение сократилось в два - три раза в сравнении с серединой августа.
Местами предложение вообще исчезло. Всё сняли.
Естественно такая ситуация привела к росту арендных ставок.
Многие арендаторы не потянут новый прайс и будут вынуждены понизить класс снимаемого жилья.


Чебаны парадиз аренда в гривне в новостройках вышла на передвоенный уровень.
Я пока в грише не поднимаю. Жду конца боевых дейсвий.
Хомякоид
 
Повідомлень: 2096
З нами з: 19.09.14
Подякував: 2371 раз.
Подякували: 314 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 07:05

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

  Хомякоид написав:Жду конца боевых дейсвий


Не треба тупо чекати. Треба донатити. Або ж в ЗСУ!
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7777
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 795 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 21:48

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

  Damien написав:Сейчас будет 75%, тоже в гривне

Я вышел на уровень 80% от цен осени прошлого года. +20% к ценам мая-июня. Хотелки сейчас даже выше довоенных, но насколько реально сдать по ним, не знаю.
  ihorkyiv написав:У яких "місцях" пропозиція взагалі зникла??

https://www.olx.ua/d/uk/nedvizhimost/kv ... 5D=private
Вот пример. Висит пара вариантов от агентов по космическим ценам и ни одного частного. Даже в избранное кинуть нечего. В мае частные объявления висели неделями, вот такой был баланс спрос-предложение.
Vlad442
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9163
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 2119 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 22:34

  Vlad442 написав:https://www.olx.ua/d/uk/nedvizhimost/kv ... 5D=private
Вот пример. Висит пара вариантов от агентов по космическим ценам и ни одного частного. Даже в избранное кинуть нечего. В мае частные объявления висели неделями, вот такой был баланс спрос-предложение.

Вы подтвердили то что я писал.
Резкое уменьшение предложения.
Интересно как отреагирует цена аренды?
UA
 
Повідомлень: 7198
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1645 раз.
Подякували: 1959 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 2309231023112312
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: zerocool і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 1 ... 10282, 10283, 10284
hxbbgaf » Сер 02 вер, 2009 12:41
102831 23859604
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 23 вер, 2022 22:29
UA
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 608, 609, 610
Anonymous » Вів 02 чер, 2009 09:24
6096 3984444
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 23 вер, 2022 11:32
akurt
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 946, 947, 948
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 12:21
9474 4025591
Переглянути останнє повідомлення
Сер 21 вер, 2022 20:43
Bolt

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (4710)
23.09.2022 23:13
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.