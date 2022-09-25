Додано: Вів 27 вер, 2022 17:16

Нашел грубую ошибку в последнем ремонте. Как человек за 40 (лендлорд) я не смог оценить важность для людей до 30 (арендаторов) такого девайса как игровая приставка. Повесил ТВ на стену, а место, куда можно поместить приставку, не предусмотрел. Более того, даже вторую розетку не поставил. Поставил одну силовую, одну интернет, одну для кабельного - этот олдскул и выручил, можно ее поменять на вторую силовую. Отсюда вытекает совет номер два - используйте розетки-выключатели проверенных брендов (Шнайдер), как бы ни убого они выглядели. В этом случае вы сможете и через 10 лет докупить розетку этой линии, тогда как, когда я захотел поменять/докупить в рамку розетку Макел (ремонт начала двухтысячных), оказалось, что этого уже бренда нет вообще, не говоря уже про эту линию.