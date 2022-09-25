RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2309231023112312
Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 23:14

vladimir07

И как та квартира, за 35к которая? Продана?
Andrey2512
 
Повідомлень: 312
З нами з: 04.04.22
Подякував: 19 раз.
Подякували: 36 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 06:19

  ihorkyiv написав:
  UA написав:
  ihorkyiv написав:Попит на оренду житла у Києві перевищив довоєнний рівень https://hvylya.net/uk/news/259581-spros ... nyy-uroven Може зріс не попит, а потреба із інтенсифікацією запитів ?? Бо попит і потреба - це різні поняття, які різняться платоспроможністю пошуківця. На двох квартирах трохи наблизив орендні ставки у грн до лютневих показників, на третій - планую у листопаді.

Нужно в первую очередь обращать внимание на изменение количества предложений квартир в конкретном доме, микрорайоне...
Сейчас предложение сократилось в два - три раза в сравнении с серединой августа.
Местами предложение вообще исчезло. Всё сняли.
Естественно такая ситуация привела к росту арендных ставок.
Многие арендаторы не потянут новый прайс и будут вынуждены понизить класс снимаемого жилья.

Вражає ваша обізнаність щодо ситуативних обставин з орендою на мікроскопічному рівні - будинок, мікрорайон. Заздрю білою завистю. У яких "місцях" пропозиція взагалі зникла?? Поділіться, будь ласка, з форумом посиланням на відповідний інформаційний ресурс. Ви ж не самі проводили дослідження-опитування на кшталт електорального методу "від дверей до дверей" або у телефонному режимі??

Тут кожний пише, що хоче.
"Кожна теорія має право на існування".
Frant
Аватар користувача
 
Заблокований
Повідомлень: 23003
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1464 раз.
Подякували: 2418 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 07:00

  UA написав:
  ihorkyiv написав:Попит на оренду житла у Києві перевищив довоєнний рівень https://hvylya.net/uk/news/259581-spros ... nyy-uroven Може зріс не попит, а потреба із інтенсифікацією запитів ?? Бо попит і потреба - це різні поняття, які різняться платоспроможністю пошуківця. На двох квартирах трохи наблизив орендні ставки у грн до лютневих показників, на третій - планую у листопаді.

Нужно в первую очередь обращать внимание на изменение количества предложений квартир в конкретном доме, микрорайоне...
Сейчас предложение сократилось в два - три раза в сравнении с серединой августа.
Местами предложение вообще исчезло. Всё сняли.
Естественно такая ситуация привела к росту арендных ставок.
Многие арендаторы не потянут новый прайс и будут вынуждены понизить класс снимаемого жилья.


Чебаны парадиз аренда в гривне в новостройках вышла на передвоенный уровень.
Я пока в грише не поднимаю. Жду конца боевых дейсвий.
Хомякоид
 
Повідомлень: 2096
З нами з: 19.09.14
Подякував: 2372 раз.
Подякували: 315 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 07:05

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

  Хомякоид написав:Жду конца боевых дейсвий


Не треба тупо чекати. Треба донатити. Або ж в ЗСУ!
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7793
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 796 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 21:48

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

  Damien написав:Сейчас будет 75%, тоже в гривне

Я вышел на уровень 80% от цен осени прошлого года. +20% к ценам мая-июня. Хотелки сейчас даже выше довоенных, но насколько реально сдать по ним, не знаю.
  ihorkyiv написав:У яких "місцях" пропозиція взагалі зникла??

https://www.olx.ua/d/uk/nedvizhimost/kv ... 5D=private
Вот пример. Висит пара вариантов от агентов по космическим ценам и ни одного частного. Даже в избранное кинуть нечего. В мае частные объявления висели неделями, вот такой был баланс спрос-предложение.
Vlad442
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9164
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 2119 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 22:34

  Vlad442 написав:https://www.olx.ua/d/uk/nedvizhimost/kv ... 5D=private
Вот пример. Висит пара вариантов от агентов по космическим ценам и ни одного частного. Даже в избранное кинуть нечего. В мае частные объявления висели неделями, вот такой был баланс спрос-предложение.

Вы подтвердили то что я писал.
Резкое уменьшение предложения.
Интересно как отреагирует цена аренды?
UA
 
Повідомлень: 7208
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1650 раз.
Подякували: 1963 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 25 вер, 2022 21:29

  Andrey2512 написав:vladimir07

И как та квартира, за 35к которая? Продана?


На предыдущей странице ссылка на эту квартиру. Пока активна.
vladimir07
 
Повідомлень: 1727
З нами з: 30.01.14
Подякував: 50 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 17:16

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

Нашел грубую ошибку в последнем ремонте. Как человек за 40 (лендлорд) я не смог оценить важность для людей до 30 (арендаторов) такого девайса как игровая приставка. Повесил ТВ на стену, а место, куда можно поместить приставку, не предусмотрел. Более того, даже вторую розетку не поставил. Поставил одну силовую, одну интернет, одну для кабельного - этот олдскул и выручил, можно ее поменять на вторую силовую. Отсюда вытекает совет номер два - используйте розетки-выключатели проверенных брендов (Шнайдер), как бы ни убого они выглядели. В этом случае вы сможете и через 10 лет докупить розетку этой линии, тогда как, когда я захотел поменять/докупить в рамку розетку Макел (ремонт начала двухтысячных), оказалось, что этого уже бренда нет вообще, не говоря уже про эту линию.
Vlad442
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9164
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 2119 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 18:44

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

  Vlad442 написав:Отсюда вытекает совет номер два - используйте розетки-выключатели проверенных брендов (Шнайдер), как бы ни убого они выглядели. В этом случае вы сможете и через 10 лет докупить розетку этой линии, тогда как, когда я захотел поменять/докупить в рамку розетку Макел (ремонт начала двухтысячных), оказалось, что этого уже бренда нет вообще, не говоря уже про эту линию.
Подрозетники правильно ставить (в ряд),рамку потом любую всегда можно купить,тоже заменил укртелеком на 220V Viko :D
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7061
З нами з: 03.12.14
Подякував: 1450 раз.
Подякували: 1392 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 2309231023112312
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 1 ... 10289, 10290, 10291
hxbbgaf » Сер 02 вер, 2009 12:41
102902 23889086
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 вер, 2022 20:05
Negotive
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 609, 610, 611
Anonymous » Вів 02 чер, 2009 09:24
6106 3986974
Переглянути останнє повідомлення
Нед 25 вер, 2022 22:07
San
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 947, 948, 949
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 12:21
9480 4027137
Переглянути останнє повідомлення
Нед 25 вер, 2022 16:32
Успіх

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (2716)
27.09.2022 21:15
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.