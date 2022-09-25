Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
ihorkyiv написав:Попит на оренду житла у Києві перевищив довоєнний рівень https://hvylya.net/uk/news/259581-spros ... nyy-uroven Може зріс не попит, а потреба із інтенсифікацією запитів ?? Бо попит і потреба - це різні поняття, які різняться платоспроможністю пошуківця. На двох квартирах трохи наблизив орендні ставки у грн до лютневих показників, на третій - планую у листопаді.
Нужно в первую очередь обращать внимание на изменение количества предложений квартир в конкретном доме, микрорайоне... Сейчас предложение сократилось в два - три раза в сравнении с серединой августа. Местами предложение вообще исчезло. Всё сняли. Естественно такая ситуация привела к росту арендных ставок. Многие арендаторы не потянут новый прайс и будут вынуждены понизить класс снимаемого жилья.
Вражає ваша обізнаність щодо ситуативних обставин з орендою на мікроскопічному рівні - будинок, мікрорайон. Заздрю білою завистю. У яких "місцях" пропозиція взагалі зникла?? Поділіться, будь ласка, з форумом посиланням на відповідний інформаційний ресурс. Ви ж не самі проводили дослідження-опитування на кшталт електорального методу "від дверей до дверей" або у телефонному режимі??
Тут кожний пише, що хоче. "Кожна теорія має право на існування".
ihorkyiv написав:Попит на оренду житла у Києві перевищив довоєнний рівень https://hvylya.net/uk/news/259581-spros ... nyy-uroven Може зріс не попит, а потреба із інтенсифікацією запитів ?? Бо попит і потреба - це різні поняття, які різняться платоспроможністю пошуківця. На двох квартирах трохи наблизив орендні ставки у грн до лютневих показників, на третій - планую у листопаді.
Нужно в первую очередь обращать внимание на изменение количества предложений квартир в конкретном доме, микрорайоне... Сейчас предложение сократилось в два - три раза в сравнении с серединой августа. Местами предложение вообще исчезло. Всё сняли. Естественно такая ситуация привела к росту арендных ставок. Многие арендаторы не потянут новый прайс и будут вынуждены понизить класс снимаемого жилья.
Чебаны парадиз аренда в гривне в новостройках вышла на передвоенный уровень. Я пока в грише не поднимаю. Жду конца боевых дейсвий.
Vlad442 написав:https://www.olx.ua/d/uk/nedvizhimost/kv ... 5D=private Вот пример. Висит пара вариантов от агентов по космическим ценам и ни одного частного. Даже в избранное кинуть нечего. В мае частные объявления висели неделями, вот такой был баланс спрос-предложение.
Вы подтвердили то что я писал. Резкое уменьшение предложения. Интересно как отреагирует цена аренды?
Нашел грубую ошибку в последнем ремонте. Как человек за 40 (лендлорд) я не смог оценить важность для людей до 30 (арендаторов) такого девайса как игровая приставка. Повесил ТВ на стену, а место, куда можно поместить приставку, не предусмотрел. Более того, даже вторую розетку не поставил. Поставил одну силовую, одну интернет, одну для кабельного - этот олдскул и выручил, можно ее поменять на вторую силовую. Отсюда вытекает совет номер два - используйте розетки-выключатели проверенных брендов (Шнайдер), как бы ни убого они выглядели. В этом случае вы сможете и через 10 лет докупить розетку этой линии, тогда как, когда я захотел поменять/докупить в рамку розетку Макел (ремонт начала двухтысячных), оказалось, что этого уже бренда нет вообще, не говоря уже про эту линию.
Vlad442 написав:Отсюда вытекает совет номер два - используйте розетки-выключатели проверенных брендов (Шнайдер), как бы ни убого они выглядели. В этом случае вы сможете и через 10 лет докупить розетку этой линии, тогда как, когда я захотел поменять/докупить в рамку розетку Макел (ремонт начала двухтысячных), оказалось, что этого уже бренда нет вообще, не говоря уже про эту линию.
Подрозетники правильно ставить (в ряд),рамку потом любую всегда можно купить,тоже заменил укртелеком на 220V Viko