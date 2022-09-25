Мизантрóп написав:Подрозетники правильно ставить (в ряд),рамку потом любую всегда можно купить,тоже заменил укртелеком на 220V VikoVlad442 написав:Отсюда вытекает совет номер два - используйте розетки-выключатели проверенных брендов (Шнайдер), как бы ни убого они выглядели. В этом случае вы сможете и через 10 лет докупить розетку этой линии, тогда как, когда я захотел поменять/докупить в рамку розетку Макел (ремонт начала двухтысячных), оказалось, что этого уже бренда нет вообще, не говоря уже про эту линию.
Понятно, что в рамку, но не будете же вы менять все розетки в рамке, если уже нет в продаже розетки нонеймбренда? Даже когда вы это сделаете, у вас будут разные розетки в комнате/квартире, что не комильфо. Когда я делал эконом ремонты с эконом фурнитурой понравившегося мне дизайна, я покупал пару розеток взапас и прятал их в укромном месте, понимая, что это рулетка, смогу я их докупить через 10 лет или нет. Потом решил, что нужно покупать Шнайдер. Не факт, что они будут поддерживать старые серии, но это лучше чем ноненйм, а разница в цене в масштабах ремонта невелика. Вико, кстати, продолжает выпуксать серию, которую я покупал более 15 лет назад, так что можно было бы брать, если бы не скользкая позиция Турции в войне - и нашим, и вашим.