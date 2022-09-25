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Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 27 вер, 2022 22:58
Мизантрóп написав: Vlad442 написав:
Отсюда вытекает совет номер два - используйте розетки-выключатели проверенных брендов (Шнайдер), как бы ни убого они выглядели. В этом случае вы сможете и через 10 лет докупить розетку этой линии, тогда как, когда я захотел поменять/докупить в рамку розетку Макел (ремонт начала двухтысячных), оказалось, что этого уже бренда нет вообще, не говоря уже про эту линию.
Подрозетники правильно ставить (в ряд),рамку потом любую всегда можно купить,тоже заменил укртелеком на 220V Viko
Понятно, что в рамку, но не будете же вы менять все розетки в рамке, если уже нет в продаже розетки нонеймбренда? Даже когда вы это сделаете, у вас будут разные розетки в комнате/квартире, что не комильфо. Когда я делал эконом ремонты с эконом фурнитурой понравившегося мне дизайна, я покупал пару розеток взапас и прятал их в укромном месте, понимая, что это рулетка, смогу я их докупить через 10 лет или нет. Потом решил, что нужно покупать Шнайдер. Не факт, что они будут поддерживать старые серии, но это лучше чем ноненйм, а разница в цене в масштабах ремонта невелика. Вико, кстати, продолжает выпуксать серию, которую я покупал более 15 лет назад, так что можно было бы брать, если бы не скользкая позиция Турции в войне - и нашим, и вашим.
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Vlad442
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Додано: Сер 28 вер, 2022 00:58
Vlad442 написав:
Нашел грубую ошибку в последнем ремонте. Как человек за 40 (лендлорд) я не смог оценить важность для людей до 30 (арендаторов) такого девайса как игровая приставка. Повесил ТВ на стену, а место, куда можно поместить приставку, не предусмотрел. Более того, даже вторую розетку не поставил. Поставил одну силовую, одну интернет, одну для кабельного - этот олдскул и выручил, можно ее поменять на вторую силовую. Отсюда вытекает совет номер два - используйте розетки-выключатели проверенных брендов (Шнайдер)
, как бы ни убого они выглядели. В этом случае вы сможете и через 10 лет докупить розетку этой линии
, тогда как, когда я захотел поменять/докупить в рамку розетку Макел (ремонт начала двухтысячных), оказалось, что этого уже бренда нет вообще, не говоря уже про эту линию.
Чувствуется практик с огромным опытом. Я пришел к такому же выводу
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Додано: Сер 28 вер, 2022 07:27
Vlad442 написав:
Повесил ТВ на стену, а место, куда можно поместить приставку, не предусмотрел. Более того, даже вторую розетку не поставил. Поставил одну силовую, одну интернет, одну для кабельного - этот олдскул и выручил, можно ее поменять на вторую силовую.
У всех арендаторов есть переноски или они для них "придумани".
Занизить автомат на счетчике , если нет бойлера - до 4 кВт. И Вам спокойнее и им економия будет . Ето жилье , а не промзона с 20 розетками и мощностью ДнепроГеса.
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Goodman
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Додано: Сер 28 вер, 2022 10:33
Goodman написав:
У всех арендаторов есть переноски или они для них "придумани".
Все ж таки по можливості краще уникати потреби в подовжувачах. Особливо якщо це об'єкт вище ніж економ класу, бо переноски це колхоз (і до того ж потенційно пожежонебезпечні).
Goodman написав:
Занизить автомат на счетчике , если нет бойлера - до 4 кВт.
Це якщо немає не тільки бойлера але й плита/шафа не електрична, немає кондиціонерів, і не передбачається, що взимку може знадобитися обігрівач. Якось взагагалі надто суворий ліміт.
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Faceless
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Додано: Сер 28 вер, 2022 12:51
Faceless написав:
бо переноски це колхоз (і до того ж потенційно пожежонебезпечні).
Це абсолютна правда
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