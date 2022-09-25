Додано: Вів 27 вер, 2022 22:58

Мизантрóп написав: Vlad442 написав: Отсюда вытекает совет номер два - используйте розетки-выключатели проверенных брендов (Шнайдер), как бы ни убого они выглядели. В этом случае вы сможете и через 10 лет докупить розетку этой линии, тогда как, когда я захотел поменять/докупить в рамку розетку Макел (ремонт начала двухтысячных), оказалось, что этого уже бренда нет вообще, не говоря уже про эту линию. Отсюда вытекает совет номер два - используйте розетки-выключатели проверенных брендов (Шнайдер), как бы ни убого они выглядели. В этом случае вы сможете и через 10 лет докупить розетку этой линии, тогда как, когда я захотел поменять/докупить в рамку розетку Макел (ремонт начала двухтысячных), оказалось, что этого уже бренда нет вообще, не говоря уже про эту линию. Подрозетники правильно ставить (в ряд),рамку потом любую всегда можно купить,тоже заменил укртелеком на 220V Viko Подрозетники правильно ставить (в ряд),рамку потом любую всегда можно купить,тоже заменил укртелеком на 220V Viko

Понятно, что в рамку, но не будете же вы менять все розетки в рамке, если уже нет в продаже розетки нонеймбренда? Даже когда вы это сделаете, у вас будут разные розетки в комнате/квартире, что не комильфо. Когда я делал эконом ремонты с эконом фурнитурой понравившегося мне дизайна, я покупал пару розеток взапас и прятал их в укромном месте, понимая, что это рулетка, смогу я их докупить через 10 лет или нет. Потом решил, что нужно покупать Шнайдер. Не факт, что они будут поддерживать старые серии, но это лучше чем ноненйм, а разница в цене в масштабах ремонта невелика. Вико, кстати, продолжает выпуксать серию, которую я покупал более 15 лет назад, так что можно было бы брать, если бы не скользкая позиция Турции в войне - и нашим, и вашим.