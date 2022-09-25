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Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 30 вер, 2022 14:12
Да, які 4 ліл, це включити чайник, бойлер і все, ліміт. На сьогодні 10кВт це абсолютний мінімум, а краще 12.
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zerocool
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