Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
stm написав:Прохожий, у вас дочка в Италии сколько кВт на квартиру?
по Киеву от ЯСНО - лимит как раз 5 кВт. Тем более уже ничего не придумаеш - ставят АКУЄ . счетчики все передают , будете сауни мочить - пригласят перезаключить договор на доплату или будут реле (которое внутри счетчика) отсекать нагрузку. Сейчас военное время , на все сквозь пальци. Будет еуропа с укрколоритом.
BIGor написав:Чайник можна і на 1,2 кВт купити, бойлер на 1,5 кВт. І чайник працює максимум 5-10 хв. на день. бойлер можна ставити наніч. Тому 4 кВт - це навіть забагато. ПС влітку бойлер взагалі не потрібен - є енергія сонця.
у флая брат близнец на форуме
Прохожий, у вас дочка в Италии сколько кВт на квартиру?
достаточно, но мы же не про Италию
например у меня в Киеве в 2к новострое вводной автомат от застройщика 50А 3ф если не сможете посчитать сколько это в кВт проконсультируйтесь у УА)
stm написав:Прохожий, у вас дочка в Италии сколько кВт на квартиру?
по Киеву от ЯСНО - лимит как раз 5 кВт. Тем более уже ничего не придумаеш - ставят АКУЄ . счетчики все передают , будете сауни мочить - пригласят перезаключить договор на доплату или будут реле (которое внутри счетчика) отсекать нагрузку. Сейчас военное время , на все сквозь пальци. Будет еуропа с укрколоритом.