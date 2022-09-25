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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: Суб 01 жов, 2022 21:48

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

  stm написав:Прохожий, у вас дочка в Италии сколько кВт на квартиру?

по Киеву от ЯСНО - лимит как раз 5 кВт.
Тем более уже ничего не придумаеш - ставят АКУЄ . счетчики все передают , будете сауни мочить - пригласят перезаключить договор на доплату или будут реле (которое внутри счетчика) отсекать нагрузку.
Сейчас военное время , на все сквозь пальци. Будет еуропа с укрколоритом.
Goodman
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Повідомлення Додано: Суб 01 жов, 2022 22:01

  stm написав:
  Прохожий написав:
  BIGor написав:Чайник можна і на 1,2 кВт купити, бойлер на 1,5 кВт. І чайник працює максимум 5-10 хв. на день. бойлер можна ставити наніч. Тому 4 кВт - це навіть забагато.
ПС влітку бойлер взагалі не потрібен - є енергія сонця.

у флая брат близнец на форуме :mrgreen:

Прохожий, у вас дочка в Италии сколько кВт на квартиру?

достаточно, но мы же не про Италию

например у меня в Киеве в 2к новострое вводной автомат от застройщика 50А 3ф
если не сможете посчитать сколько это в кВт проконсультируйтесь у УА)

в доме где сейчас живу 40кВт)
Прохожий
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 жов, 2022 22:03

  Goodman написав:
  stm написав:Прохожий, у вас дочка в Италии сколько кВт на квартиру?

по Киеву от ЯСНО - лимит как раз 5 кВт.
Тем более уже ничего не придумаеш - ставят АКУЄ . счетчики все передают , будете сауни мочить - пригласят перезаключить договор на доплату или будут реле (которое внутри счетчика) отсекать нагрузку.
Сейчас военное время , на все сквозь пальци. Будет еуропа с укрколоритом.

набор слов...

читайте в договорах, все написано)
Прохожий
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 жов, 2022 22:24

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

Нереальні ціни на нерухомість у Відні:
https://youtu.be/-N-9z62lUFU
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 жов, 2022 22:59

Прохожий че смеешься? рано или поздно половину дохода от взяток будешь тратить на эл.енергию. Я вижу в Киеве полный парадайз с этим, пока что.
BIGor
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