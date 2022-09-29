Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 01 жов, 2022 22:03
Goodman написав: stm написав:
Прохожий, у вас дочка в Италии сколько кВт на квартиру?
по Киеву от ЯСНО - лимит как раз 5 кВт.
Тем более уже ничего не придумаеш - ставят АКУЄ . счетчики все передают , будете сауни мочить - пригласят перезаключить договор на доплату или будут реле (которое внутри счетчика) отсекать нагрузку.
Сейчас военное время , на все сквозь пальци. Будет еуропа с укрколоритом.
набор слов...
читайте в договорах, все написано)
Прохожий
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Додано: Суб 01 жов, 2022 22:24
Нереальні ціни на нерухомість у Відні:
https://youtu.be/-N-9z62lUFU
Bolt
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Додано: Суб 01 жов, 2022 23:20
Прохожий написав: stm написав: Прохожий написав:
у флая брат близнец на форуме
Прохожий, у вас дочка в Италии сколько кВт на квартиру?
достаточно, но мы же не про Италию
например у меня в Киеве в 2к новострое вводной автомат от застройщика 50А 3ф
если не сможете посчитать сколько это в кВт проконсультируйтесь у УА)
в доме где сейчас живу 40кВт)
Почему же не про Италию? я как раз спрашивала о ЕС. То, что у вас в доме в Киев.области хоть солнечная электростанция на 100кВт по зелёному тарифу, вполне может быть
stm
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Додано: Нед 02 жов, 2022 15:37
stm написав:
у вас в доме в Киев.области
у меня дом в Киеве
запишите)
Прохожий
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Додано: Нед 02 жов, 2022 16:47
Прохожий написав: stm написав:
у вас в доме в Киев.области
у меня дом в Киеве
запишите)
Зря, очень зря ))) но на вкус все фломастеры разные ) но уже 2 раз уходите от ответа кВт на квартиры в ЕС.
stm
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Додано: Нед 02 жов, 2022 17:00
stm написав: Прохожий написав: stm написав:
у вас в доме в Киев.области
у меня дом в Киеве
запишите)
Зря, очень зря ))) но на вкус все фломастеры разные ) но уже 2 раз уходите от ответа кВт на квартиры в ЕС.
по квартирам не подскажу
таунхауз в Лигурии если не ошибаюсь 15кВт
Прохожий
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