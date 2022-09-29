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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2312231323142315
Повідомлення Додано: Суб 01 жов, 2022 22:03

  Goodman написав:
  stm написав:Прохожий, у вас дочка в Италии сколько кВт на квартиру?

по Киеву от ЯСНО - лимит как раз 5 кВт.
Тем более уже ничего не придумаеш - ставят АКУЄ . счетчики все передают , будете сауни мочить - пригласят перезаключить договор на доплату или будут реле (которое внутри счетчика) отсекать нагрузку.
Сейчас военное время , на все сквозь пальци. Будет еуропа с укрколоритом.

набор слов...

читайте в договорах, все написано)
Прохожий
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 жов, 2022 22:24

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

Нереальні ціни на нерухомість у Відні:
https://youtu.be/-N-9z62lUFU
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 жов, 2022 23:20

  Прохожий написав:
  stm написав:
  Прохожий написав:у флая брат близнец на форуме :mrgreen:

Прохожий, у вас дочка в Италии сколько кВт на квартиру?

достаточно, но мы же не про Италию

например у меня в Киеве в 2к новострое вводной автомат от застройщика 50А 3ф
если не сможете посчитать сколько это в кВт проконсультируйтесь у УА)

в доме где сейчас живу 40кВт)

Почему же не про Италию? я как раз спрашивала о ЕС. То, что у вас в доме в Киев.области хоть солнечная электростанция на 100кВт по зелёному тарифу, вполне может быть ;)
stm
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Повідомлення Додано: Нед 02 жов, 2022 15:37

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

  stm написав:у вас в доме в Киев.области

у меня дом в Киеве
запишите)
Прохожий
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 жов, 2022 16:47

  Прохожий написав:
  stm написав:у вас в доме в Киев.области

у меня дом в Киеве
запишите)

Зря, очень зря ))) но на вкус все фломастеры разные ) но уже 2 раз уходите от ответа кВт на квартиры в ЕС.
stm
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Повідомлення Додано: Нед 02 жов, 2022 17:00

  stm написав:
  Прохожий написав:
  stm написав:у вас в доме в Киев.области

у меня дом в Киеве
запишите)

Зря, очень зря ))) но на вкус все фломастеры разные ) но уже 2 раз уходите от ответа кВт на квартиры в ЕС.

по квартирам не подскажу
таунхауз в Лигурии если не ошибаюсь 15кВт
Прохожий
 
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