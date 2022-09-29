Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
stm написав:Прохожий, у вас дочка в Италии сколько кВт на квартиру?
по Киеву от ЯСНО - лимит как раз 5 кВт. Тем более уже ничего не придумаеш - ставят АКУЄ . счетчики все передают , будете сауни мочить - пригласят перезаключить договор на доплату или будут реле (которое внутри счетчика) отсекать нагрузку. Сейчас военное время , на все сквозь пальци. Будет еуропа с укрколоритом.
Мощность подключения волнует людей в Украине до тех пор, пока электричество почти бесплатное. Поэтому и стараются людям ставить палки в колеса и ограничить его потребление, хотя достаточно сделать хотя бы 10 грн кВт и вопрос мощности подключения уйдет на второй план.
Vlad442 написав:Мощность подключения волнует людей в Украине до тех пор, пока электричество почти бесплатное. Поэтому и стараются людям ставить палки в колеса и ограничить его потребление, хотя достаточно сделать хотя бы 10 грн кВт и вопрос мощности подключения уйдет на второй план.
Не піде. Не треба прирівнювати потенційну потужність і безпосереднє споживання.
Vlad442 написав:Мощность подключения волнует людей в Украине до тех пор, пока электричество почти бесплатное. Поэтому и стараются людям ставить палки в колеса и ограничить его потребление, хотя достаточно сделать хотя бы 10 грн кВт и вопрос мощности подключения уйдет на второй план.
Не піде. Не треба прирівнювати потенційну потужність і безпосереднє споживання.
Той, хто споживає небагато, зазвичай не вмикає всі прибори одночасно, та буде вмикати їх не безлімітно. Коли зігріти бойлер буде коштувати 40 грн, то це буде не прохідний момент для пересічного. Ще енергокомпанії будуть готові надати вам достатньо потужності щоб заробити.