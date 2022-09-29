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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: Суб 01 жов, 2022 22:03

  Goodman написав:
  stm написав:Прохожий, у вас дочка в Италии сколько кВт на квартиру?

по Киеву от ЯСНО - лимит как раз 5 кВт.
Тем более уже ничего не придумаеш - ставят АКУЄ . счетчики все передают , будете сауни мочить - пригласят перезаключить договор на доплату или будут реле (которое внутри счетчика) отсекать нагрузку.
Сейчас военное время , на все сквозь пальци. Будет еуропа с укрколоритом.

набор слов...

читайте в договорах, все написано)
Прохожий
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 жов, 2022 22:24

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

Нереальні ціни на нерухомість у Відні:
https://youtu.be/-N-9z62lUFU
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 жов, 2022 23:20

  Прохожий написав:
  stm написав:
  Прохожий написав:у флая брат близнец на форуме :mrgreen:

Прохожий, у вас дочка в Италии сколько кВт на квартиру?

достаточно, но мы же не про Италию

например у меня в Киеве в 2к новострое вводной автомат от застройщика 50А 3ф
если не сможете посчитать сколько это в кВт проконсультируйтесь у УА)

в доме где сейчас живу 40кВт)

Почему же не про Италию? я как раз спрашивала о ЕС. То, что у вас в доме в Киев.области хоть солнечная электростанция на 100кВт по зелёному тарифу, вполне может быть ;)
stm
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Повідомлення Додано: Нед 02 жов, 2022 15:37

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

  stm написав:у вас в доме в Киев.области

у меня дом в Киеве
запишите)
Прохожий
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 жов, 2022 16:47

  Прохожий написав:
  stm написав:у вас в доме в Киев.области

у меня дом в Киеве
запишите)

Зря, очень зря ))) но на вкус все фломастеры разные ) но уже 2 раз уходите от ответа кВт на квартиры в ЕС.
stm
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Повідомлення Додано: Нед 02 жов, 2022 17:00

  stm написав:
  Прохожий написав:
  stm написав:у вас в доме в Киев.области

у меня дом в Киеве
запишите)

Зря, очень зря ))) но на вкус все фломастеры разные ) но уже 2 раз уходите от ответа кВт на квартиры в ЕС.

по квартирам не подскажу
таунхауз в Лигурии если не ошибаюсь 15кВт
Прохожий
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 жов, 2022 18:14

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

Мощность подключения волнует людей в Украине до тех пор, пока электричество почти бесплатное. Поэтому и стараются людям ставить палки в колеса и ограничить его потребление, хотя достаточно сделать хотя бы 10 грн кВт и вопрос мощности подключения уйдет на второй план.
Vlad442
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Повідомлення Додано: Нед 02 жов, 2022 18:16

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

Vlad442 написав:Мощность подключения волнует людей в Украине до тех пор, пока электричество почти бесплатное. Поэтому и стараются людям ставить палки в колеса и ограничить его потребление, хотя достаточно сделать хотя бы 10 грн кВт и вопрос мощности подключения уйдет на второй план.
Не піде. Не треба прирівнювати потенційну потужність і безпосереднє споживання.
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 02 жов, 2022 18:40

  Faceless написав:
Vlad442 написав:Мощность подключения волнует людей в Украине до тех пор, пока электричество почти бесплатное. Поэтому и стараются людям ставить палки в колеса и ограничить его потребление, хотя достаточно сделать хотя бы 10 грн кВт и вопрос мощности подключения уйдет на второй план.
Не піде. Не треба прирівнювати потенційну потужність і безпосереднє споживання.

Той, хто споживає небагато, зазвичай не вмикає всі прибори одночасно, та буде вмикати їх не безлімітно. Коли зігріти бойлер буде коштувати 40 грн, то це буде не прохідний момент для пересічного.
Ще енергокомпанії будуть готові надати вам достатньо потужності щоб заробити.
Vlad442
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